Какие автомобили россияне чаще всего страхуют по каско

СберАвто выяснил, на какие автомобили россияне чаще всего оформляли каско при покупке через приложение этим летом.

Пользователи, приобретающие новые машины, предпочитают страховать автомобили Lada (чаще всего оформляют каско на модели Vesta и Largus), Chery (Tiggo Pro и Tiggo 4) и Skoda (Octavia и Kodiaq).

Среди автомобилей с пробегом лидируют автомобили премиальных марок - Mercedes-Benz (чаще всего страховали GLA и GLC) и BMW (1 серии, X1, 5 серии). Закрывает тройку лидеров еще один немецкий бренд - Volkswagen с моделями Polo и Touareg.

Эксперты отмечают, что большинство пользователей придерживаются стандартного набора рисков при выборе программы каско: ущерб, тотальные аварии, угон. Автомобили стоимостью до 500 000 рублей владельцы зачастую страхуют только от угона и тотальных аварий. На автомобили классом выше оформляют продукт с включенным риском ущерб-ремонт при ДТП по любым причинам.