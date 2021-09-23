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23.09.2021 08:10
Рубрика: Страхование

Какие автомобили россияне чаще всего страхуют по каско

Текст: Юрий Зубко
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

СберАвто выяснил, на какие автомобили россияне чаще всего оформляли каско при покупке через приложение этим летом.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Пользователи, приобретающие новые машины, предпочитают страховать автомобили Lada (чаще всего оформляют каско на модели Vesta и Largus), Chery (Tiggo Pro и Tiggo 4) и Skoda (Octavia и Kodiaq).

Среди автомобилей с пробегом лидируют автомобили премиальных марок - Mercedes-Benz (чаще всего страховали GLA и GLC) и BMW (1 серии, X1, 5 серии). Закрывает тройку лидеров еще один немецкий бренд - Volkswagen с моделями Polo и Touareg.

Эксперты отмечают, что большинство пользователей придерживаются стандартного набора рисков при выборе программы каско: ущерб, тотальные аварии, угон. Автомобили стоимостью до 500 000 рублей владельцы зачастую страхуют только от угона и тотальных аварий. На автомобили классом выше оформляют продукт с включенным риском ущерб-ремонт при ДТП по любым причинам.

#Lada #Volkswagen #Renault #Mercedes-Benz