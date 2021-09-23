"Караван безумия и отваги": старенький Buick буксирует несколько прицепов

Это видео, снятое в американском штате Орегон (северо-восток страны) и ставшее вирусным в США, вызвало оторопь, ужас и восхищение у всех опытных автомобилистов, хорошо знающий, каково это - тянуть за собой на буксире хотя бы небольшой трейлер. Но тащить сразу автодом, мини-прицеп и внедорожник?

Три вопроса возникают сами собой. Во-первых, это вообще законно? "Нет", - категорично отвечают в Сети американские пользователи. И никакие объяснения и отговорки не помогут при встрече с патрулем дорожной полиции: три транспортных средства на буксире - перебор даже для самой демократичной страны мира.

Во-вторых, почему этот отчаянный парень едет в левом ряду, который по умолчанию предназначен для скоростного движения и для более маневренного транспорта? Ответ тот же, что и на первый вопрос: потому что он не попался на глаза шерифу. Пока не попался.

И третий, самый интересный вопрос: как этот караван безумия и отваги (а именно так назвали автопоезд сетевые остряки) совершает повороты на пересечениях дорог и на кольцах? Как экстренно тормозит, с учетом того, что вес буксира в разы превышает вес самого Buick LeSabre 89?

Сворачивает, видимо, по очень большой дуге. Для этого, возможно, и едет в левом ряду, чтобы вскоре осторожно сворачивать направо. А тормозить, наверное, можно только очень плавно, за 150-200 метров до места потенциальной остановки. Поскольку в Сети так и не появилось видео ДТП с участием этого каравана (или его задержания полицией), отчаянный орегонский водитель, похоже, таки доехал до места назначения.