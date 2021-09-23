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"КиноПоиск" экранизирует детективные бестселлеры Майка Омера

Новости
    23.09.2021, 17:05
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В России займутся экранизацией бестселлеров израильского писателя Майка Омера.

Фото: kinopoisk.ru
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Сделку с литературным агентством "Банке, Гумен и Смирнова", представляющим права Майка, заключил "КиноПоиск", получив права на экранную адаптацию популярнейшего детективного цикла о криминальном психологе Зои Бентли, а также на дистрибуцию других фильмов и сериалов по его мотивам.

Первая книга серии - "Внутри убийцы" - вышла в 2018 году. Переведённая на 17 языков, она обошла в топе Amazon таких мастодонтов, как Джоан Роулинг, Стивен Кинг и Джеймс Паттерсон. Далее последовали романы "Заживо в темноте" (2019) и "Глазами жертвы" (2020).

Общие продажи трилогии в США в прошлом году составили свыше миллиарда экземпляров. В России они также пользуются популярностью: совокупный тираж первых двух романов трилогии в 2020-м был 300 тысяч экземпляров (в то время как тираж, например, нового романа Виктора Пелевина - 75 тысяч).

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