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23.09.2021 18:22
Рубрика: Власть

Кириенко рассказал о победителях конкурса фонда культурных инициатив

Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(8570)
Почти 1,5 тысячи проектов претендуют на гранты в рамках первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Среди них - проект Московского цирка Юрия Никулина, постановка кукольного театра от сельского досугового центра, мультсериал "Азбука дружбы народов со Смешариками". Об этом журналистам в четверг рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Сергей Кириенко: В рамках первого конкурса в фонд поступило около 12,5 тысячи заявок из 83 регионов России. Фото: Аркадий Колыбалов Сергей Кириенко: В рамках первого конкурса в фонд поступило около 12,5 тысячи заявок из 83 регионов России. Фото: Аркадий Колыбалов
Сергей Кириенко: В рамках первого конкурса в фонд поступило около 12,5 тысячи заявок из 83 регионов России. Фото: Аркадий Колыбалов

"Предварительно мы понимаем, что у нас 1 тысяча 478 проектов на общую сумму 3 млрд 261 млн рублей победят. Финальный список сейчас экспертный совет представит, завтра координационный комитет его окончательно утвердит", - сказал Сергей Кириенко по итогам заседания Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.

Фото: EPA-EFE/DMITRY ASTAKHOV / SPUTNIK
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Итоговый список победителей будет опубликован в пятницу. Кириенко отметил, что впервые заявки на грант помимо негосударственных некоммерческих организаций могли направить коммерческие организации, муниципальные учреждения и индивидуальные предприниматели.

Представитель Кремля отметил высокую востребованность конкурса у деятелей культуры: всего было подано 12 460 заявок из 83 регионов на общую сумму свыше 84 млрд рублей.

Больше всего заявок пришло на проведение образовательных и наставнических проектов, включая цифровые технологии (почти 23% от общего количество заявок). Кроме того, много проектов, связанных с проведением фестивалей, премий, форумов в области культуры и искусства (19,2% заявок). Организации также активно заявляли проекты в сфере креативных индустрий (18,5%). Популярным оказался и запрос на поддержку проектов в области культуры и академического (классического) искусства (около 12,8% заявок).

Кириенко заметил, что средний размер гранта составил 2 миллиона 190 тысяч рублей. Также есть проекты, которые претендуют на гранты от 3 до 10 миллионов рублей, и проекты, которые получат свыше 10 миллионов рублей.

Общий фонд грантового конкурса в этом году составляет 3,5 миллиарда рублей, а в следующем увеличится вдвое

Самый крупный по сумме из предлагаемых к поддержке конкурсов стал Национальный открытый чемпионат творческих компетенций АртМастерс. Кроме того, как ожидается, один из крупнейших грантов получит Московский цирк Юрия Никулина - 67 миллионов рублей. Кириенко уточнил, что средства выделяются на проект, посвященный юбилею Юрия Никулина. Авторы инициативы предусматривают софинансирование проекта в размере 238 миллионов рублей.

На грантовую поддержку также претендует проект ООО "Смешарики" - "Азбука дружбы народов со Смешариками". Это мультсериал, который в простой и доступной форме будет рассказывать о традициях и культуре разных народов.

Сергей Кириенко рассказал и о самой маленькой заявке: грант в размере 38 тысяч рублей попросил досуговый центр Алферьевского сельсовета Пензенской области на постановку кукольного спектакля "Учиться всегда пригодится". Важно, что участники театра - дети из малообеспеченных и многодетных семей. Деньги нужны на проект для покупки швейной машинки, шкафа и материалов для изготовления кукол.

Заявки на следующий конкурс фонда культурных инициатив начнут принимать уже 1 ноября. По словам Кириенко, в этот раз срок подачи заявок будет увеличен. Если во время первого конкурса заявки подавали в течение 1,5 месяца, то на второй конкурс они будут приниматься 2,5 месяца - до 20 января. У экспертного совета будет два месяца, чтобы их оценить. "В конце марта может быть принято решение координационного комитета. И тогда уже с начала апреля начнется финансирование проектов", - сообщил представитель Кремля.

Продюсер Игорь Матвиенко, который возглавляет экспертный совет, призвал деятелей культуры внимательнее относиться к заполнению заявки. "Эксперты прежде всего читают текст", - отметил он.

Кириенко также рассказал, что объем средств на фонд культурных инициатив в следующем году увеличится больше чем в два раза. "В этом году это 3,5 млрд, в следующем - 8 млрд рублей", - сообщил он. Представитель Кремля напомнил, что Президентский фонд культурных инициатив был создан в этом году по инициативе Владимира Путина, чтобы оказать поддержку творческим коллективам, которые в условиях пандемии и отмены массовых мероприятий оказались без гарантированного источника дохода и возможности реализовывать свои проекты.

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