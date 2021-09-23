"Книгой года" стала трехтомная "История Севастополя"

Славная традиция российских книжников - каждую осень собираться вместе на награждении победителей Национального конкурса "Книга года". Так уж заведено, приехал в столицу на Московскую Международную книжную ярмарку - сходи на "Книгу года". В этот раз цвет отечественной литературы собрался на "Другой сцене" театра "Современник". Специальных декораций и театрализованных действ тут и не требовалось. Собравшихся в зале объединяло и согревало общее чувство: здесь единомышленники. Что уже - немало.

Поздравить лауреатов приехали председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, президент Российского книжного союза Сергей Степашин и заместитель президента РКС Владимир Григорьев

Церемония символически началась с хита Глории Гейнор "I will survive" - "Мы выживем". Прозвучало - как гимн для книжников. Переживем пандемию, выживем при любой напасти - и будем по-прежнему искать пути к умам и сердцам читателей.

Главное тому доказательство - рекордное количество участников конкурса. Более 700 заявок от 110 издательств со всей страны. В шорт-листе - 45 лучших изданий от 36 издательств. Что лишь подтверждает известную истину - Россия все еще самая читающая страна и региональные издательства умеют издавать отличные книги. Среди финалистов издательства из Томска, Курска, Санкт-Петербурга, Владивостока, Оренбурга, Красноярка…

Первым объявили победителя в номинации "Проза года". Им стал Виктор Ремезов, автор романа "Вечная мерзлота" (Владивосток: Рубеж, 2021). Главные герои этого 800-страничного произведения - Енисей и строители Трансполярной железной дороги. Но это не просто исторический и производственный роман со слепящим северным отливом. Это, в первую очередь, история о человеке: его слабости и силе, о низком и высоком, об ответственности и, конечно, о любви.

Лучшим поэтическим сборником года стало "Емелино озеро" Юрия Ряшенцева (Оренбург: Оренбургское книжное издательство имени Г.П. Донковцева, 2020). Поэт, переводчик, драматург и автор песен к любимым кинофильмам "Д"Артаньян и три мушкетёра" и "Гардемарины, вперёд", черпая вдохновение в русских народных сказках, создал целый сборник стихов, так или иначе связанных с Емелей.

Детская литература - особый жанр, не терпящий искусственности и лжи. В этом году в шорт-лист попали четыре замечательных издания, но удача улыбнулась серии книг "Слово за слово" издательства "Нигма". Это уникальная коллекция народной мудрости со всего света, сконцентрированная в баснях, пословицах, поговорках, песнях и прибаутках.

Заслуженную награду в номинации "Поколение Z" получил невероятный литературный эксперимент, в котором участвовали 24 современных писателя и 24 художника, рискнувших все вместе написать роман-буриме для подростков "Война и мир в отдельно взятой школе" (М.: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2021).

Сергей Нарышкин вручил приз в номинации "Humanitus" - издателям и создателям книги "В годы великих потрясений: Дневник московского обывателя 1914-1924" (М.: Кучково поле, 2020). "Историческая литература, мемуары, дневники дают нам редкую возможность узнать о жизни людей прошлого и даже на время почувствовать себя их современниками. Это и есть живая история" - сказал он. В жанре нон-фикшн лучшей книгой признан стал совместный труд Елены Киричек и Ивана Панченко "Неизвестное Солнце. Чудеса. Факты. Загадки. Расследование" (Якутск; М.: Айар, 2021). В номинации "Эхо минувшей войны" отмечен сборник архивных документов "Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны (М.: Фонд "Связь Эпох", 2020).

Альбом "Корней Чуковский для детей и взрослых (М.: Рутения, 2020) стал ART-книгой года. Рядом с ним на книжной полке ценителей отлично уместится фотоальбом "Енисейская Сибирь. Вдоль реки" (Красноярск: Поликор, 2020), получивший престижную для издателей награду "Искусство книгопечатания".

Современный книжный мир немыслим без электронных и аудиокниг. В этот раз победа досталась шестисерийной аудиокниге "Тени Тевтонов" Алекесея Иванова и актерам ее озвучившим Юре Борисову и Григорию Перель. Слушайте этот захватывающий исторический блокбастер на Storytel.

И, наконец, "Книгой года" и обладателем главного приза - драгоценного яйца в деревянном ларце - стала трехтомная монография "История Севастополя", изданная к седьмой годовщине "Русской весны". По словам председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина, эта книга проникнута особым духом патриотизма и гордостью за город русской воинской славы. Он особо поблагодарил севастопольских историков, которые за 23 года под украинской властью не изменили ни своей профессии, ни принципам, сохранили научную школу. Не забыв, конечно, о московских и петербургских историках, которые также участвовали в написании трехтомника. ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В пятницу открывается Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ). За четыре дня - более 300 презентаций, мастер-классов и дискуссий с писателями, насыщенная деловая программа, чествование победителей премии "Искусство книги" и выставка лауреатов братиславской Международной биеннале иллюстрации. Время и место встреч книголюбов, писателей и издателей - с 24 по 27 сентября в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" (павильон N5).

Главная новость - ярмарка пройдет в очном формате. Но за всеми событиями ярмарки можно следить и онлайн из любой точки мира. Трансляции будут вестись на официальном сайте ярмарки и сообществе ММКЯ "ВКонтакте".

Книжные новинки представят более 200 издательства со всей страны. Алексей Иванов накануне премьеры фильма "Общага" расскажет о своих впечатлениях об экранизации его романа "Общага-на-Крови". Поэт и музыкант Алексей Паперный презентует собственную книгу "Пьесы" - обещает почитать и даже спеть. Маша Трауб представит удивительный сборник рецептов и историй из жизни - новую книгу "Суп, второе и компот". Антон Чиж познакомит с романом "Агата и сыск. Правила счастливой свадьбы", продолжившим цикл про сыщика Родиона Ванзарова. Александр Снегирев и Анна Матвеева обсудят проблемы "актуальной короткой прозы и ее героев". Александра Шалашова и Алексей Слаповский порассуждают о "литературе в эпоху перемен: отцах и детях в самоизоляции".

Обширную детскую программу по традиции курирует Российская государственная детская библиотека. На "Музейной линии" - новые издания и проекты 40 музеев и издательств. Деловая программа, конференции и круглые столы - все это ММКЯ. Успеть бы всюду