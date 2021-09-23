ЛУКОЙЛ объявил о масштабной программе новых инвестиций в российские проекты

Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов недавно заявил об очередных планах по инвестиционным проектам в России: создано совместное предприятие с "Газпром нефтью" по разработке крупного кластера в ЯНАО, объявлено об увеличении программы бурения на действующих месторождениях и начале реализации нескольких крупных проектов в нефтепереработке. "Российская газета" выяснила, с чем связана такая активность компании.

Сумев завершить сложнейший для нефтегазовой отрасли, да и в целом экономики мира 2020 год с прибылью, ЛУКОЙЛ готов резко ускориться в своем развитии. Основной фокус компании традиционно направлен на проекты в России. Вагит Алекперов недавно раскрыл долю российских проектов в общем объеме капитальных затрат компании - 84% по итогам 2020 года.

По словам Алекперова, уровень свыше 80% в инвестиции в России планируется сохранить и в будущем - это решение будет закреплено в новой стратегии ЛУКОЙЛа, которую компания должна утвердить в ноябре. В августе на публикации отчетности за первое полугодие ЛУКОЙЛ указал объем ожидаемых инвестиций до конца года - 470-490 млрд рублей. Исходя из инвестиционной политики компании, почти 400 млрд из них придется на российские проекты.

Эти заявления идут вразрез с периодически звучащими мнениями аналитиков о неизбежном снижении добычи ЛУКОЙЛа в России из-за того, что новых доступных проектов на российском рынке мало, а основные активы корпорации в Западной Сибири находятся в стадии высокой выработки.

Деньги, заработанные ЛУКОЙЛом в России, остаются на внутреннем рынке в виде новых инвестиций и налогов

В действительности ЛУКОЙЛ сейчас сохраняет свободные мощности в объеме около 90 тыс. баррелей в сутки - их пока невозможно запустить из-за сохранения ограничений в рамках ОПЕК плюс. В то же время на фоне увеличения квот в рамках сделки ЛУКОЙЛу уже удалось вернуть в работу более половины из 8 тысяч остановленных в разгар пандемии скважин. Более того, даже после полного снятия ограничений компания видит потенциал дальнейшего роста добычи в России на 1,5-2% в год.

Можно с уверенностью сказать, что компания стремится использовать все инвестиционные возможности.

Яркий пример - морские проекты. ЛУКОЙЛ открыл в России две новые нефтедобывающие провинции - в Каспийском и Балтийском морях, и сегодня активно продолжает их развитие: на Каспии уже в следующем году планируется запуск нового месторождения имени Валерия Грайфера, на Балтике - месторождения D33 в 2024 году. В сумме эти проекты обеспечат России дополнительную добычу около 3 млн тонн нефти ежегодно.

На суше основные перспективы связаны с добычей трудноизвлекаемых запасов. По проектам с низкой проницаемостью пластов в Западной Сибири (крупнейший из них -Имилорское месторождение) ЛУКОЙЛ недавно отчитался о двузначном росте добычи к прошлому году благодаря масштабной программе бурения.

Увеличение объемов бурения позволяет поддерживать и даже увеличивать добычу и на зрелых месторождениях. На это направление компания также собирается направить значительные инвестиции. Объем буровых работ к 2023 году планируется увеличить примерно на четверть - до уровня 4 млн метров проходки в год.

Отдельный потенциал связан с продолжением развития проектов высоковязкой нефти в Республике Коми, особый налоговый режим для которых был отменен в конце прошлого года. Сейчас ЛУКОЙЛ продолжает переговоры с Правительством РФ и в случае достижения компромисса, обеспечивающего рентабельность добычи, компания намерена резко увеличить инвестиции. Тем более что в развитие и обустройство этих месторождений ЛУКОЙЛ уже вложил около 250 млрд рублей.

А на днях было объявлено об еще одном интересном проекте - развитии Меретояхинского кластера в партнерстве с "Газпром нефтью" на Ямале. По словам Вагита Алекперова, для ЛУКОЙЛа это один из стратегических регионов по добыче углеводородов, а инвестиции участников совместного предприятия в новый проект в среднесрочной перспективе могут превысить 200 млрд рублей.

Не отказывается ЛУКОЙЛ и от новых проектов на своих российских нефтеперерабатывающих заводах. Здесь, правда, есть объективные ограничения - достижение практически предельного уровня по глубине переработки нефти. С запуском комплекса переработки нефтяных остатков в Нижнем Новгороде этот показатель по Группе "ЛУКОЙЛ" достигнет 95%.

Помимо этого, компания приняла инвестиционное решение по расширению газоперерабатывающего завода в Буденновске. Среди перспективных проектов также строительство комплекса каталитического крекинга на заводе в Перми, а также установки по производству полипропилена на НПЗ в Нижнем Новгороде.

Оценивая масштаб инвестиционной программы ЛУКОЙЛа в России, можно задаться вопросом - зачем вообще компании проекты в других странах. Причин несколько - это, конечно, и обмен опытом с ведущими мировыми компаниями, в партнерстве с которыми ЛУКОЙЛ работает, например, в Казахстане, Мексике и странах Африки. Но не менее важно и другое - укрепление позиций России в мировой энергетике, содействие развитию международного сотрудничества через реализацию совместных проектов. Задача в полной мере государственная - о чем неоднократно говорил президент Владимир Путин.

А Вагит Алекперов, в свою очередь, всегда подчеркивал, что ЛУКОЙЛ тратит на инвестиции за рубежом те деньги, которые в зарубежных же странах и заработал. А заработанное в России остается на внутреннем рынке в виде новых инвестиций и, конечно, налогов, - как сказал недавно глава ЛУКОЙЛа, они составляют около половины от выручки компании, но даже такая налоговая нагрузка дает возможность для развития бизнеса в России.