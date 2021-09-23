Маркетплейс iHerb продолжает работать на фоне судебного запрета

Прошел месяц с момента вынесения судебного решения о признании информации на сайте маркетплейса iHerb, запрещенной к распространению в РФ. Оно подлежало немедленному исполнению, но сайт продолжает работать.

Напомним, решение вынес Центральный райсуд Барнаула по иску прокуратуры. Оно вызвало широкий резонанс. Заинтересованным лицом являлась Алтайская региональная общественная организация потребителей "Народный контроль", по обращению которой была проведена прокурорская проверка. Это не первый процесс с участием iHerb в России.

В январе 2019 года, как писали СМИ, Засвияжский районный суд Ульяновска рассмотрел два иска против американского интернет-магазина iHerb, который специализируется на продаже витаминов, БАДов (биологически активных добавок. - Прим. ред.) и товаров для здоровья. Суд обязал интернет-магазин iHerb удалить свое фирменное приложение из AppStore и Google Play в России. Через ресурс продавались незарегистрированные БАДы.

Разбирательство дошло до апелляции, и спустя год аналогичное решение вынес Ульяновский облсуд. Как писали СМИ, районная прокуратура, проверяя исполнение "законодательства о здоровье", установила, что через iHerb в Россию ввозили и продавали "небезопасные биологически активные добавки к пище, в том числе для детей, травы и объекты гомеопатии". Ссылаясь на результаты экспертизы, которую проводили в институте ФГАОУ ВПС "Российский университет дружбы народов", прокуратура сообщила, что в ряде продаваемых препаратов "содержатся консерванты или растения, запрещенные для использования в составе любых детских продуктов".

В феврале 2021 года Верховный суд отклонил кассационную жалобу, поданную в интересах iHerb, оставив решение в силе. В последнем судебном решении речь шла, в том числе, о продуктах, содержащих в своем составе запрещенные для использования в БАД растения из списка "1.1. Растения и продукты их переработки, содержащие психотропные наркотические, сильнодействующие вещества" регламента Таможенного союза.

Обращает на себя внимание то, что судебное решение содержит указание на его немедленное исполнение, то есть до вступления в юридическую силу. Как правило, такие решения принимаются в ситуации высокой общественной опасности рассматриваемых нарушений. За что же суд признал запрещенной информацию на сайте американского интернет-магазина?

В решении говорится, что компания "систематически нарушает требования законов РФ, создавая видимость их выполнения путем временного удаления спорной информации, между тем активно стимулирует российского потребителя к покупке продукции с высокой степенью риска для здоровья. Представленным в материалах дела актом зафиксировано наличие на сайте информации о более чем 2000 препаратах, не соответствующих техническому регламенту". При этом список, по мнению истца, не является исчерпывающим, а указанное свидетельствует о том, что ответчик сознательно осуществляет свою деятельность в РФ с нарушением законодательства.

Ресурс уже внесен в единый реестр сайтов, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено

Прокуратура сослалась на экспертное заключение главного внештатного специалиста, клинического фармаколога Минздрава Татарстана д.м.н. Максима Максимова, профессора, завкафедрой клинической фармакологии и фармакотерапии КГМА - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России.

"При анализе ассортимента, предлагаемого к приобретению на сайте [iHerb], выявлена информация о реализации незарегистрированных лекарственных препаратов, в том числе гомеопатических, под видом специализированной пищевой продукции (биологически активной добавки к пище)", - отмечено в материалах суда.

Максимов показал, что на сайте выявлены препараты, содержащие в своем составе [элементы] органов эндокринной системы, например кору надпочечников, измельченные части щитовидной железы, гормоны - дегидроэпиандростерон, прегненолон. А употребление таких препаратов без консультации специалистов создает угрозу жизни и здоровью "потребителей спорной информации". Упоминаются и другие вещества, запрещенные к использованию в БАД.

По мнению специалиста, выявленные препараты по своему составу фактически являются незарегистрированными лекарственными средствами, при этом на сайте отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие их соответствие требованиям действующего законодательства.

Эксперт обращает внимание и на наличие в ассортименте незарегистрированных БАД, содержащих различные вещества "в дозировках, превышающих верхний допустимый уровень содержания таких веществ в составе БАД к пище". В материалах говорится о нарушении норм ФЗ "Об обращении лекарственных средств", утвержденных правительством РФ "Правил выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом, осуществления такой торговли и доставки указанных лекарственных препаратов гражданам..." и др. К слову, за оборот фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств и БАД предусмотрена уголовная ответственность по ст. 238.1 УК РФ. На трансграничную торговлю такая санкция не распространяется.

Ранее ряд экспертов выразили обеспокоенность тем, что "блогеры" под видом БАД рекламируют незарегистрированные лекарственные средства. Чему и название есть - реферальные программы. Это способ сотрудничества, когда блогер получает награду за то, что он пригласил в компанию новых клиентов. Авторы таких ресурсов нахваливают чью-то продукцию, опираясь якобы на собственный опыт. Кто-то им верит, а кто-то и нет, особенно те, кто не сомневается в использовании различными маркетплейсами системы премий за продажи.

Проблема видится глубже: к чему может привести склонение населения к бесконтрольному применению продукции под видом БАД, в том числе незарегистрированных лекарственных средств? А если еще и дозировки активных веществ завышены, а если в состав входят растения из перечня сильнодействующих, ядовитых и психотропных? Через интернет, приложения на обывателя оказывается рекламное давление, перед глазами мелькают предложения удобной доставки, скидок и т.д. Разве это не может подтолкнуть непосвященного потребителя к покупке? Разве не может он купить товар "с высокой степенью риска для здоровья"?

Однако вернемся к процессу: суд удовлетворил требования прокуратуры и признал информацию на сайте iHerb запрещенной к распространению в РФ, напомним, с немедленным исполнением решения в соответствии с ч.4 ст. 265.5 КАС РФ. Ресурс уже внесен в единый реестр сайтов, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено.

Стоит сказать и об исполнении решения о блокировке мобильного приложения iHerb, вынесенного Ульяновским облсудом. В Сети уверяют, что оно вновь работает и его можно бесплатно скачать. Что ж, тем интереснее будет проследить за развитием событий.