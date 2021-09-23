Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" удостоен ордена Франциска Скорины

Впечатляющие результаты реставрации совместного проекта Союзного государства - Мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" - непокоренной Цитадели, которая одной из первых приняла на себя 22 июня 1941 года смертельный удар гитлеровской армады, отмечены высокой государственной наградой - ордена Франциска Скорины, сообщила пресс-служба Александра Лукашенко.

В указе, подписанном накануне президентом Беларуси, говорится, что государственное учреждение отмечено наградой за значительные достижения в сохранении исторического наследия, увековечивании памяти участников Великой Отечественной войны, патриотическом воспитании детей и молодежи, а также в связи с 50-летием со дня основания мемориального комплекса.

Для жителей Беларуси, констатируют обозреватели, для всех, кому дороги незабываемые страницы героической борьбы с гитлеровским фашизмом, Брестская крепость стоит в одном ряду с монументами воли и бесстрашия нашего народа на берегах Невы и Волги, на просторах Курской дуги.

А для тех, кто ценит исторические параллели, будет уместно напомнить, что именно здесь, на месте непокоренных фортов и батарей, ровно тысячу лет назад надбужскими славянами и было основано поселение Берестье, о котором можно найти упоминание и в "Повести временных лет".