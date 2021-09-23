Минтруд объяснил отклонение проекта об индексации пенсий работающим пенсионерам

Законопроект ЛДПР об индексации пенсий работающим пенсионерам был отклонен из-за недостаточной проработанности. При этом в правительстве не отказываются от подобных идей как таковых, сообщили в пресс-службе Минтруда.

Ранее стало известно, что правительство дало отрицательный отзыв на законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. В кабмине отметили, что принятие соответствующего закона потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета, а авторы проекта не указали источник финансирования их инициативы.

"Направленный правительством отзыв на законопроект ЛДПР об индексации касается не идеи индексации пенсии работающим как таковой, а конкретного законопроекта", - говорится в сообщении ведомства.

В Минтруде отметили, что поддерживаемые правительством законопроекты должны содержать "конкретные механизмы обеспечения обязательств".

"Правительством ведется постоянная работа по анализу и совершенствованию форм социальной поддержки. При необходимости вводятся дополнительные, адресные меры поддержки. Так, например, по поручению Президента в 2021 году всем получателям пенсий была произведена выплата по 10 тыс. рублей. Еще одна единовременная выплата была осуществлена в августе семьям с детьми школьного возраста", - добавил в Минтруде.