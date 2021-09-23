Кабмин не поддержал законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Правительство дало отрицательный отзыв на законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Заключение опубликовано в электронной базе Госдумы.

В кабмине отметили, что принятие соответствующего закона потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета, а авторы проекта не указали источник финансирования их инициативы.

"С учетом изложенного правительство законопроект не поддерживает", - говорится в заключении.

Законопроект о возобновлении с 2022 года индексации страховых пенсий работающим пенсионерам был внесен депутатами фракции ЛДПР в июле 2021 года.