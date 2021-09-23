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23.09.2021 21:58
Рубрика: Общество

Минздрав предлагает продлить упрощенное разрешение препаратов от COVID-19

Текст: Евгения Думанская

Минздрав РФ предлагает продлить еще на год, до 1 января 2023 года, действие упрощенного порядка получения разрешений на использование препаратов для лечения больных коронавирусом. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Упрощенный порядок введения лекарств, применяемых для лечения коронавируса, был введен в апреле 2020 года, а потом продлен до начала 2022 года. Как отметили в Минздраве, есть необходимость продления постановления еще на год - эпидситуация остается неблагоприятной, а некоторые лекарства и вакцины, в том числе, для детей и пожилых людей, еще не прошли пострегистрационные исследования.

Продление постановления, как говорится в документе, позволит завершить пострегистрационные клинические исследования вакцин, "по результатам которых возможно принять решение о подтверждении их государственной регистрации либо об отмене государственной регистрации".

Ранее стало известно, что Центр имени Гамалеи подал документы на регистрацию вакцины от COVID-19, предназначенной для подростков. Бумаги уже получили в Минздраве, их направят на экспертизу.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

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