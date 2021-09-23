Минздрав предлагает продлить упрощенное разрешение препаратов от COVID-19

Минздрав РФ предлагает продлить еще на год, до 1 января 2023 года, действие упрощенного порядка получения разрешений на использование препаратов для лечения больных коронавирусом. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Упрощенный порядок введения лекарств, применяемых для лечения коронавируса, был введен в апреле 2020 года, а потом продлен до начала 2022 года. Как отметили в Минздраве, есть необходимость продления постановления еще на год - эпидситуация остается неблагоприятной, а некоторые лекарства и вакцины, в том числе, для детей и пожилых людей, еще не прошли пострегистрационные исследования.

Продление постановления, как говорится в документе, позволит завершить пострегистрационные клинические исследования вакцин, "по результатам которых возможно принять решение о подтверждении их государственной регистрации либо об отмене государственной регистрации".

Ранее стало известно, что Центр имени Гамалеи подал документы на регистрацию вакцины от COVID-19, предназначенной для подростков. Бумаги уже получили в Минздраве, их направят на экспертизу.