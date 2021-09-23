Минздрав получил заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 для подростков

Центр имени Гамалеи подал документы на регистрацию вакцины от COVID-19, предназначенной для подростков. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Отмечается, что препарат получил название "Гам-ковид-вак-М".

"Документы будут направлены на экспертизу, по результатам которой будет приниматься решение о государственной регистрации вакцинного препарата", - пояснил кузнецов, которого цитирует ТАСС.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о разработке в России вакцины для детей и подростков. По словам разработчика препарата, существует два варианта подростковой вакцины - разведенная в концентрации 1:10 и 1:5. В первом случае никаких побочных эффектов эксперты в ходе испытаний не выявили, во втором отмечалась небольшая "температура в пределах 37,5 градусов".

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи - разработчик первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V".