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23.09.2021 20:54
Рубрика: Общество

Можно ли доверять умным гаджетам

Текст: Елена Мационг (Екатеринбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(8570)
Умные гаджеты, которые считают, сколько шагов мы прошли, какой у нас уровень глюкозы, пульс, давление, содержание кислорода в крови и т.д., некоторые уже называют доктором, который всегда под рукой.
Умный помощник важен и врачу, и пациенту. Фото: iStock Умный помощник важен и врачу, и пациенту. Фото: iStock
Умный помощник важен и врачу, и пациенту. Фото: iStock

- Пока в большинстве своем все это "игрушки", которые не имеют отношения к медицине, - говорит директор ассоциации "Национальная база медицинских знаний" Борис Зингерман. - Даже шаги два разных гаджета, скорее всего, померяют неодинаково. Данные с носимых гаджетов не репрезентативны для врачей. Пока польза от них только в одном: если вас что-то насторожило, давление, предположим, или пульс, вы обратитесь к доктору.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Между тем, по словам эксперта, на рынке начинают появляться носимые устройства, которые считаются медицинскими и могут точно измерить давление, например. Но их пока мало, и они довольно дорогие. Специалисты уверены, что за системой мониторинга нашего состояния с помощью различных гаджетов - будущее. В любом случае без врача тут не обойтись. При этом носимые гаджеты будут добросовестными его помощниками. В идеале система выглядит так: достоверные данные приходят врачу, и если что-то не так, он говорит: "Давай, друг, приходи в поликлинику". И уже там проходит окончательное обследование пациента.

По сути, в основе этого механизма лежит телемедицина, которая, как никогда раньше, доказала свою востребованность в пандемию. Так, в США число пользователей телемедицинских услуг выросло сразу на 15 процентов. В России - на девять. Чаще всего люди обращаются к неврологу, кардиологу и психологу.

Эксперты сообщили, что в минздраве уже разработан проект документа, в котором впервые приведен четкий алгоритм функционирования дистанционного мониторинга состояния здоровья. В частности, прописано, что делать, если врач получит данные о состоянии пациента, угрожающем его жизни. Как будет осуществляться интеграция с информационной системой "Скорой помощи" и т.д.

Диагноз поставит только врач, но мобильные приложения станут основой удаленного медконтроля

Как рассказал "РГ" Игал Зак, директор компании, занимающейся разработкой систем цифровой диагностики с использованием технологий искусственного интеллекта, своего рода подготовкой к взаимодействию носимых устройств и здравоохранения можно считать разного рода мобильные приложения. Например, одно из них всего за минуту анализирует звуки дыхания и кашля человека на наличие паттернов, характерных для COVID-19. Конечно, окончательный диагноз поставит только врач, но подобные системы станут основой удаленного медконтроля.

Общество Здоровье

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