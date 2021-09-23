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23.09.2021 13:00
Рубрика: В мире

Над испанской Пальмой из-за вулкана ограничат воздушное пространство

Текст: Дмитрий Кулемякин
Испанские власти выразили желание создать две зоны ограниченного воздушного пространства над островом Пальма, который входит в Канарский архипелаг, в связи с продолжающимся извержением вулкана. Об этом в четверг сообщила компания ENAIRE, которая регулирует воздушную навигацию в стране.

"Делегация правительства Испании на Канарских островах направила запрос о создании двух зон ограниченного воздушного пространства до окончания ЧС", - говорится в сообщении, которое было опубликовано на странице компании в Twitter.

Фото: Marco Restivo/Barcroft Media via Getty Images
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Отмечается, что в указанных зонах смогут совершать полеты только отдельные виды воздушных судов. Кроме того, подчеркивается, что ограничения не повлияют на гражданскую авиацию, поскольку их маршруты не пролегают через эти зоны.

Извержение вулкана на острове Пальма началось в прошлое воскресенье. Потоки лавы уничтожили уже больше 300 домов. Никто не пострадал.

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