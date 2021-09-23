Netflix опубликовал трейлер своего нового интерактивного фильма

Netflix опубликовал трейлер своего интерактивного комедийного хоррора "Сбежать от гробовщика" (Escape The Undertaker).

По сюжету трое чернокожих рестлеров оказываются в особняке некого зловещего Гробовщика, оказавшегося домом с привидениями и "сталкиваются со своими страхами". Зрителю предстоит решать судьбу персонажей по ходу развития сюжета.

Премьера - 5 октября.

Ранее мы писали о созданной по тому же принципу специальной серии "Чёрного зеркала" "Брандашмыг" и первом российском интерактивном триллере "Она сердится".