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23.09.2021 18:02
Рубрика: Власть

Новый закон о миграции должен вступить в силу в 2024 году

Текст: Иван Петров
О разрабатываемом в настоящее время новом законе в сфере миграции рассказал в четверг замначальника Главного управления МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов. По его словам, он затронет вопросы въезда и выезда, пребывания и трудовой деятельности иностранцев. Новый закон, по словам Адзинова, должен вступить в силу в 2024 году.
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

"Мы сейчас пишем большой закон, который кардинальным образом поменяет правила в сфере миграции. Он затронет правоотношения, связанные с въездом, пребыванием, трудовой деятельностью иностранных граждан, и повлечет отмену рядов актов, действующих в настоящее время", - цитирует РИА Новости выступление представителя миграционного главка МВД на международном конгрессе по медицинскому и оздоровительному туризму.

Фото: Александр Корольков
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Отмечается, что останется всего два основных вида въезда: визовый и безвизовый. "Планируется также ввести единый документ, он заменит все оформляемые сейчас для иностранцев документы. Кроме того, предполагается уточнить правила оказания медпомощи мигрантам в рамках обязательного медстрахования и получение медицинских виз", - рассказал Кирилл Адзинов.

Накануне "РГ" сообщала, что уже в 2022 году иностранцы смогут трудоустроиться в России с помощью мобильного приложения.

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