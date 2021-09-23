Новый закон о миграции должен вступить в силу в 2024 году

О разрабатываемом в настоящее время новом законе в сфере миграции рассказал в четверг замначальника Главного управления МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов. По его словам, он затронет вопросы въезда и выезда, пребывания и трудовой деятельности иностранцев. Новый закон, по словам Адзинова, должен вступить в силу в 2024 году.

"Мы сейчас пишем большой закон, который кардинальным образом поменяет правила в сфере миграции. Он затронет правоотношения, связанные с въездом, пребыванием, трудовой деятельностью иностранных граждан, и повлечет отмену рядов актов, действующих в настоящее время", - цитирует РИА Новости выступление представителя миграционного главка МВД на международном конгрессе по медицинскому и оздоровительному туризму.

Отмечается, что останется всего два основных вида въезда: визовый и безвизовый. "Планируется также ввести единый документ, он заменит все оформляемые сейчас для иностранцев документы. Кроме того, предполагается уточнить правила оказания медпомощи мигрантам в рамках обязательного медстрахования и получение медицинских виз", - рассказал Кирилл Адзинов.

Накануне "РГ" сообщала, что уже в 2022 году иностранцы смогут трудоустроиться в России с помощью мобильного приложения.