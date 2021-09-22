В 2022 году трудоустроиться в РФ иностранцы смогут через мобильное приложение

В среду стало известно, когда заработает специальное мобильное приложение, негласно прозванное "госуслуги для мигрантов". Оформить все необходимые документы для легального нахождения и трудоустройства иностранца в нашей стране через экран мобильного телефона или планшета можно будет уже в 2022 году. По словам вице-премьера РФ Алексея Оверчука, с помощью нового приложения иностранный гражданин в первую очередь сможет узнать, есть ли у него ограничения на въезд в Россию. Если ограничений нет, то он сможет воспользоваться рядом других полезных сервисов.

"Если раньше он жил и работал в России, наверняка у него есть и СНИЛС, и ИНН, если нет, они ему будут оформлены. Потом уже можно искать работу, связываться с работодателем", - цитируют Оверчука "Известия".

Вице-премьер допустил, что с помощью нового приложения также можно будет оформить регистрацию.

При этом не все сервисы в этом приложении будут связаны с госуслугами, продолжил вице-премьер. "Скорее всего, это будет цифровое государственно-частное партнерство - частные услуги тоже будут представлены, например покупка медицинской страховки или поиск и аренда жилья", - отметил он.

"Мы решили в одном мобильном приложении попробовать отразить и сделать удобным весь клиентский путь, который необходимо пройти иностранцу для переезда и устройства на работу", - заключил замглавы российского правительства.

Недавно Оверчук рассказывал о скором начале работы этого приложения "Российской газете". По его словам, в настоящее время поиск работы в другой стране в основном происходит через посредников, зачастую нечистых на руку. "Цифровые технологии позволят убрать посредников из процесса и сформировать весь пакет документов, необходимый для работы в РФ без дополнительных выплат прямо в приложении. Дальше человек пересекает границу, появляется информация, что он к нам приехал. Он выходит на работу, появляются данные об этом. При этом мы хотим сделать, чтобы эти электронные документы признавались наряду с обычными. Если вас, условно говоря, остановили на улице, можете взять и показать телефон - я здесь нахожусь легально, а если уехал, то мы тоже узнаем об этом", - пояснял зампред правительства.

Летом прошлого года в пресс-центре МВД России рассказали, что намерены создать единую информационную платформу, которая будет содержать сведения обо всех иностранных гражданах, присутствующих на территории РФ. Такая платформа также обеспечит гостям удобное предоставление госуслуг в электронном виде, а также позволит внедрить персонализированные информационные сервисы: личный кабинет, рассылку уведомлений и прочие. Сообщалось, что новую информационную платформу оформят в виде мобильного приложения, которое будет обязательно к установке на мобильные устройства иностранцев при въезде в страну.