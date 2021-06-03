В начале 2022 также планируется запустить мобильное приложение "Работа в ЕАЭС", которое поможет не только в поиске работы, но и в оформлении необходимых документов.
"Мы собираемся сделать так, чтобы это приложение позволяло человеку, не покидая своей страны, понять, ограничен ли у него въезд в другое государство или нет, - рассказал "Российской газете" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель председателя правительства Алексей Оверчук. - Приложение будет подключаться не только к вакансиям в рамках совместного проекта Евразийской экономической комиссии и Минтруда РФ, но и к другим источникам вакансий. Приложение будет помогать человеку выходить на контакт с работодателем еще до переезда. Если человек еще у нас не работал, у него нет ни ИНН, ни СНИЛС, мы сделаем так, чтобы он мог получить их еще до пересечения границы".
Сегодня поиск работы в другой стране в основном происходит через посредников, зачастую нечистых на руку людей, особенно в миграционных вопросах. Цифровые технологии позволяют убрать посредников из процесса и сформировать весь пакет документов, необходимый для работы в РФ без дополнительных выплат прямо в приложении, отметил зампред правительства. "Дальше человек пересекает границу, появляется информация, что он к нам приехал, он выходит на работу, появляются данные об этом, - говорит вице-премьер. - При этом мы хотим сделать, чтобы эти электронные документы признавались наряду с обычными. Если вас, условно говоря, остановили на улице, можете взять и показать телефон - я здесь нахожусь легально, а если уехал, то мы тоже узнаем об этом".
Проект "Работа без границ" - поисковая система для получения доступа к информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий, которая содержится в национальных информационных системах государств - членов Евразийского экономического союза.
В приложении "Работа без границ" мигранты смогут оформить ИНН и СНИЛС
С 1 июля заработает первый совместный цифровой проект стран ЕАЭС "Работа без границ" - система поможет гражданам пяти государств в трудоустройстве, в том числе в России. "Приложение будет помогать человеку выходить на контакт с работодателем еще до переезда", - рассказал "РГ" вице-премьер Алексей Оверчук
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