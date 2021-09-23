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23.09.2021 19:35
Рубрика: Власть

Подстрекателей подростков к насилию предложено штрафовать или сажать

Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(8570)
Наказывать в уголовном порядке тех, кто подстрекает подростков к совершению преступлений, предлагается законопроектом, внесенным в Госдуму Госсоветом Татарстана. Новый состав преступления должен коснуться в первую очередь организаторов интернет-сообществ, пропагандирующих среди несовершеннолетних насилие, нападения на учебные заведения, а также причинение вреда своему здоровью. Речь идет о сетевых сообществах, собирающих и зачастую смакующих подробности нападений на школы и вузы.

В пояснительной записке авторы пишут, что в настоящее время законодательством не предусмотрена ответственность за размещение в интернете "материалов и информации, пропагандирующих вооруженное нападение учащегося или стороннего человека на школьников внутри учебного заведения при отсутствии призыва к совершению терактов". Эти материалы, как правило, содержат оправдание подобных деяний.

Фото: Алексей Трапезников/РГ
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Но сейчас сайты сообществ, размещающие их в соцсетях, лишь блокируются. Привлечь распространителей к ответу пока не получается. Также, по словам авторов законопроекта, сейчас не предусмотрено наказание за размещение "информации, призывающей к нанесению себе телесных повреждений", за исключением самоубийств.

Уголовный кодекс РФ предлагается дополнить статьей 207.3, согласно которой "организация деятельности, направленной на побуждение к совершению насилия в отношении граждан или нанесение вреда собственному здоровью" путем размещения информации деструктивного характера в интернете будет наказываться штрафом в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей, исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до 3 лет. Наказание может быть ужесточено до лишения свободы на срок от 2 до 6 лет, если преступление было совершено группой лиц или был нанесен тяжкий вред человеку. "Под информацией, оказывающей деструктивное воздействие, понимаются любые фото-, видео-, аудиоматериалы, словесные описания, содержанием которых является применение насилия в отношении граждан (групп граждан) и (или) призывающих к нанесению вреда собственному здоровью либо о признании таковых действий правильными, нуждающимися в поддержке и подражании", - указывают разработчики проекта закона.

В Следственном комитете России вчера поддержали этот законопроект. "Очевидно, что необходимость введения уголовной ответственности за пропаганду в интернете нападений на учебные заведения существует давно, и трагические события в Перми еще раз нам об этом напомнили, - сообщила "Российской газете" официальный представитель СК России Светлана Петренко. - Проблема, к сожалению, существует. В Сети можно наблюдать материалы, героизирующие таких преступников. Предлагаемые изменения - это один из важных шагов, который позволит на законодательном уровне закрепить преступность действий, напрямую оказывающих влияние на подростков".

Срок от 2 до 6 лет грозит, если преступление совершено группой лиц или был нанесен тяжкий вред

Ведь до сих пор, по словам представителя СКР, организаторы размещения в интернете видеороликов, побуждающих несовершеннолетних к преступным действиям, не несут серьезной ответственности. "Новая статья Уголовного кодекса, диспозиция которой будет четко квалифицировать действия лиц, организующих публичное размещение информации, побуждающей к насилию в учебных заведениях, позволит уменьшить количество опасного контента. Таким образом, играя роль профилактического инструмента", - заключила Светлана Петренко. В Верховном суде России признали, что вопрос "заслуживает обсуждения", но указали на то, что определение информации, оказывающей деструктивное воздействие, данное в проекте, не позволяет отличить ее от других сведений, размещаемых в интернете.

Мнение

Руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант полиции Юрий Жданов сказал корреспонденту "РГ", что ответственность за подстрекательство к совершению преступлений уже предусмотрена Уголовным кодексом. "Размер наказания зависит от состава преступления, то есть тяжесть ответственности уже увязана с преступлением, - считает Юрий Жданов. - Смысла в дополнительном регулировании нет. Проблема кроется не в законе, а в возможности доказывания подстрекательства и установления виновных, когда подстрекательство осуществляется через интернет. Описанные действия можно квалифицировать и как пропаганду экстремизма или терроризма. Сейчас эта инициатива выглядит скорее как попытка показать реакцию на трагедию, нежели реально решить проблему. Невозможно после каждого громкого преступления принимать новый закон".

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