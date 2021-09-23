Посол Италии Паскуале Терраччано завершает свою работу в Москве

Посол Италии в России Паскуале Терраччано побывал в гостях у "Российской газеты" и ответил на вопросы о российско-итальянских контактах на уровне глав государств и простых влюбленных, которых разлучила пандемия коронавируса.

Господин посол, в редакцию пришел вопрос от читательницы Натальи, которую интересует то же, что и многих других россиян: как попасть в Италию во время пандемии коронавируса? Она пишет: "Два года назад я познакомилась с итальянским парнем, но из-за сложившейся ситуации в мире и закрытия границ мы не можем встретиться уже столько времени. Я не могу полететь в Италию, он не может прилететь в Россию! Помогите, пожалуйста, осуществить нашу встречу! Возможно, есть какие-то варианты виз, о которых мы не знаем? Надеюсь на ваш ответ!" Так есть ли какие-то варианты виз, о которых мы не знаем? И как обстоит дело с взаимными поездками?

Паскуале Терраччано: Мне приятно начать разговор именно с этой истории, потому что она символизирует историю любви между нашими народами. В данном случае речь идет о двух конкретных людях, которые воплотили эту любовь в своей личной жизни. И поскольку Италия - страна, которая с большим уважением относится к любви, есть возможность подать заявление на визу для воссоединения с человеком, проживающим в Италии, с которым существуют постоянные личные отношения, если их наличие можно доказать документально. То есть не требуется состоять в формальном браке с гражданином или гражданкой Италии, достаточно иметь возможность засвидетельствовать, что существуют устойчивые долгосрочные отношения. Что касается общего решения проблемы, которое касалось бы всех россиян, предпосылки к его появлению - это вакцинация и взаимное признание сертификатов о вакцинации, то есть QR-код. И я хотел бы отметить, что было бы очень желательно, чтобы ускорился процесс выработки российской стороной технических критериев для признания зарубежных сертификатов о вакцинации. Это отдельный вопрос - не о признании "Спутника" и других вакцин. Потому что можно было бы договориться о взаимном признании сертификата о вакцинации, и тогда человек, который вакцинирован, например, "Спутником", мог бы поехать в Европу, воспользовавшись своим QR-кодом, "зеленым сертификатом". А человек, который привился вакцинами, уже одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам, мог бы поехать в Россию, воспользовавшись своим сертификатом. Гражданам России всегда рады в нашей стране, они в Италии одни из самых любимых туристов.

Состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Италии Марио Драги. О чем шла речь? Вообще интересно, часто ли происходят такие разговоры между руководителями двух стран? И предупреждают ли об этом послов?

Паскуале Терраччано: Как правило, именно посольство организует такого рода контакты. Я направил запрос в Кремль, есть ли у президента России возможность пообщаться с премьер-министром Италии. Среди обсуждавшихся тем была ситуация в Афганистане и подготовка грядущей встречи G20. Предыдущий разговор был 2-3 недели назад.

Было бы очень желательно, чтобы ускорился процесс выработки технических критериев для признания зарубежных сертификатов о вакцинации

Чего вы ожидаете от намеченного на 30-31 октября саммита "двадцатки", председателем которой сейчас является Италия? Пока мы не знаем точно, примет ли в нем участие Владимир Путин.

Паскуале Терраччано: Президент России заявил, что он сейчас на самоизоляции. Но перед этой очной встречей, запланированной в Риме на конец октября, Италия сейчас работает над организацией внеочередного саммита, посвященного ситуации в Афганистане. И для него прорабатывается виртуальный или гибридный формат. Что же касается встречи в Риме, я полагаю, что двадцать ведущих экономических держав мира должны работать над решением или по крайней мере определять какие-то ориентиры в отношении таких глобальных проблем, как борьба с пандемией, противодействие изменению климата, выстраивание эффективного многостороннего международного сотрудничества. Мы сосредоточились на том, каким образом нам восстанавливать общество на принципах устойчивости, справедливости и инклюзивности, ускоряя темпы реализации программы устойчивого развития ООН "Повестка-2030" во всех регионах и странах мира. И остается актуальным слоган нашего председательства: три буквы "P" - People, Planet, Prosperity ("Люди, планета, процветание").

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