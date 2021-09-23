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23.09.2021 21:36
Рубрика: Власть

Предложено запретить прославление пособников нацизма

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(8570)
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила серьезные замечания к проекту, предлагающему запретить пропаганду деятельности пособников нацизма и любое оправдание коллаборационизма.

Соответствующая инициатива сейчас рассматривается в Госдуме. Правительство подготовило свой отзыв. Сама идея возражений не вызывает, однако проект предложено доработать. Ключевых претензий две: какая будет ответственность и кого считать пособниками. В законе все должно быть сформулировано предельно точно.

Нацистский преступник Гельмут Оберлендер умер в Канаде до депортации

Сами авторы инициативы в качестве примера приводят генерала Петра Краснова: патриота и блестящего офицера до революции и врага нашей страны после того. И дело не в том, что он воевал в Белой армии, по нынешним временам это уже не грех. Однако в годы Великой Отечественной войны атаман Краснов поддержал Гитлера, и это уже простить нельзя. Между тем генерала-казака сегодня прославляют.

"Так, на территории Ростовской области установлен памятник генерал-майору Русской императорской армии, атаману Всевеликого войска Донского П.Н. Краснову, который во время Второй мировой войны командовал казачьим войском, принявшим сторону нацистской Германии. Впоследствии он был этапирован в Москву, осужден и казнен "за вооруженную борьбу против Советского Союза и активную шпионско-диверсионную и террористическую деятельность против СССР". Этот эпизод заставляет задуматься о размытии исторических фактов и переписывании вех в пользу тех иных заинтересованных сторон", - рассказывают разработчики проекта.

А недавно вышли книжки генерала Краснова. Наверное, было бы неправильно их засекречивать. Однако было бы правильно не восхвалять его в аннотациях, а честно рассказать о его судьбе и о том, что некоторые факты его биографии нельзя ни принять, ни простить.

Как отметила исполнительный директор - руководитель Аппарата Ассоциации юристов России Елена Спиридонова, сейчас в проекте нет ясности, каким образом в случае принятия закона должен обеспечиваться запрет пропаганды деятельности лиц, сотрудничавших с нацистами: так как не прописаны вопросы ответственности для нарушителей.

"Как представляется, в пакете с данной инициативой должен идти проект соответствующих поправок к КоАП. Также пока неясно, кем и в каком порядке будет определяться перечень лиц, сотрудничавших с нацистами", - подчеркнула Елена Спиридонова.

Вероятно, предлагаемый запрет следует связывать не с деятельностью соответствующих лиц, а с фактом их осуждения за совершение конкретных преступлений против СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Елена Спиридонова отметила: одна из основных проблем заключается в том, что правоприменители пока не выработали методики, по которым можно отличить пропагандистский материал от информационного или просветительского и, соответственно, выявлять признаки пропаганды.

"Необходимые методики должно разработать профессиональное сообщество - эксперты в области медиа и эксперты в области права. Задача вполне решаемая. Но важно понимать, что разрабатывать такие методики необходимо в кооперации с представителями разных профессий, - рассказала Елена Спиридонова.

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