"Московская электронная школа" стала финалистом международной премии

Мобильное приложение "Дневник МЭШ" проекта "Московская электронная школа" вышло в финал премии GESS (Global Educational Supplies and Solutions) Eduсation Awards в категории "Лучшее бесплатное приложение/ программное обеспечение". В рамках этой премии награждаются образовательные продукты, ресурсы, услуги, а также лучшие учебные учреждения и педагоги.

Всего на участие в конкурсе в разных номинациях было направлено свыше 800 заявок из 59 стран мира. Победителей объявят в ноябре в рамках конференции GESS Dubai. "Мы делаем все возможное, чтобы работа с сервисами "Московской электронной школы" была удобнее для учеников, учителей и родителей, поэтому активно развиваем мобильное приложение. Сейчас им пользуется уже миллион человек. Каждый родитель имеет возможность буквально за пару минут создать в приложении уведомление об отсутствии ребенка на уроках или настроить подписку на получение push-уведомлений об оценках за день и домашнем задании по предметам на завтра. А благодаря интеграции приложения с сервисом "Москвёнок" родители школьников и дошколят могут контролировать посещаемость ребенка, узнавать состав блюд в меню детей и многое другое", - рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Проект "Московская электронная школа" разработан Департаментом образования и науки Москвы совместно с Департаментом информационных технологий в 2016 году. За это время число его участников выросло, сегодня количество пользователей сервисов МЭШ составляет более 2,8 миллионов человек - свыше 60 тысяч педагогов, 1,1 миллион учащихся школ и более 1,7 миллионов родителей. Пользователи платформы МЭШ имеют свободный доступ к более чем 2 миллионам единиц электронных образовательных материалов онлайн в любое время и из любой точки мира. В наполнении базы МЭШ могут участвовать сами учителя, в том числе из других регионов России, а также крупные издательства и ИТ-компании. С этого года в МЭШ появится дополнительно 45 тысяч единиц новых материалов и инструментов - интерактивных презентаций, проектных и исследовательских задач, виртуальных лабораторий и тестов по разным предметам.

Один из ключевых сервисов МЭШ - "Электронный дневник" - это не просто расписание и оценки, а интегрированная образовательная среда, с помощью которой школьники могут выполнять цифровые задания, участвовать в обсуждениях и видео-звонках, изучать контент, который предлагает платформа - видеоуроки, тесты, интерактивные приложения, книги и учебники, ставить цели и улучшать свою успеваемость. А родители получают в полном объеме информацию по обучению и могут при необходимости связаться с учителями в чатах. Электронный дневник и другие сервисы МЭШ доступны на новой единой стартовой странице входа school.mos.ru. Электронный дневник МЭШ доступен как в веб-версии, так и в виде мобильного приложения "Дневник МЭШ".

Функционал мобильной версии дневника почти полностью дублирует возможности его веб-собрата. Также благодаря интеграции приложения с сервисом "Москвёнок" родители школьников и дошколят могут контролировать посещаемость образовательного учреждения, просматривать меню детей на две недели вперед с информацией о составе блюд и содержании полезных веществ в них и многое другое.

Кроме того, родителям школьников доступна возможность пополнения лицевого счета, они могут следить за питанием ребенка в школьной столовой и покупками в буфете: настроить лимит ежедневных трат или сформировать список запрещенных к покупке продуктов или блюд. В октябре приложение пополнится услугой заказа горячего питания из меню школьной столовой. Также в нем можно будет создать график питания ребенка на ближайшие две недели и настроить автоматическое повторение заказа на определенный период.

Чтобы не пропустить актуальную информацию об учебном процессе, пользователи могут настроить в приложении push-уведомления об оценках ребенка за день и домашних заданиях на завтра. Также приложение "Дневник МЭШ" можно подключить к голосовому помощнику "Алиса" от компании "Яндекс" и прослушать голосовую информацию о расписании уроков, домашних заданиях в электронном дневнике, оценках ребенка и балансе лицевого счета карты "Москвенок".