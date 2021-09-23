Открывается Московская международная книжная ярмарка

Четыре дня Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ) - это 200 издательств со всей страны, более 300 презентаций, мастер-классов и дискуссий с писателями, насыщенная деловая программа, чествование победителей премий "Книга года", "Искусство книги" и выставка лауреатов братиславской Международной биеннале иллюстрации. Время и место встреч книголюбов, писателей и издателей - с 24 по 27 сентября в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" (павильон N 5).

Юрий Рост создал уникальный жанр, в котором текст и фотографии соединяются в единое целое. Автограф от мастера можно будет получить сегодня на ММКЯ. Время встречи - 16.15 Фото: РИА Новости

Главная новость - ярмарка пройдет в очном формате. Естественно, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. "Мы будем очень осторожны, аккуратны и предусмотрим все необходимые меры защиты, чтобы ярмарка была безопасной для участников и наших гостей", - заверил директор ММКЯ Андрей Гельмиза.

За всем происходящим здесь можно следить и онлайн из любой точки мира. Трансляции будут вестись на официальном сайте ярмарки - ММКЯ.РФ и сообществе ММКЯ "ВКонтакте" - vk.com/mmkya.

С осенними книжными новинками на ММКЯ приедут издательства со всей страны. Что интересного - кроме сниженных цен на книги - ждет читателей?

Алексей Иванов накануне премьеры фильма "Общага" расскажет о своих впечатлениях об экранизации его романа "Общага-на-Крови". Поэт и музыкант Алексей Паперный презентует собственную книгу "Пьесы" - обещает почитать и даже спеть. Маша Трауб представит удивительный сборник рецептов и историй из жизни - новую книгу "Суп, второе и компот". Антон Чиж познакомит с романом "Агата и сыск. Правила счастливой свадьбы", продолжившим цикл про сыщика Родиона Ванзарова.

ММКЯ - место, куда приходят всей семьей. Для детей своя программа, куратором которой по традиции выступает Российская государственная детская библиотека. Родителей "поколения визуалов" может привлечь лекция "Польза комиксов во взаимоотношениях родителя и ребенка". На "Музейной линии" - новые издания и проекты 40 музеев и издательств. Здесь и ГМИИ им. Пушкина, и Гослитмузей им. Даля, и Театральный музей Бахрушина, и Центр Андрея Вознесенского, и Музей современного искусства "Гараж", и многие издательства.

С осенними книжными новинками на ММКЯ приедут издательства со всей страны

Главным событием Деловой программы станет ежегодная конференция "Книжный рынок России-2021". В фокусе внимания II Международной конференции "Мировая книжная индустрия в новых реалиях" - цифровые стратегии и инновации в продвижении книг. А к этому еще и круглые столы, посвященные "Самиздату в России" и "Аудиосегменту книжного рынка". Одна проблема: успеть бы всюду.

Кстати

Вчера в москве назвали "книгу года"

Отечественные книжники каждую осень собираться вместе на награждении победителей Национального конкурса "Книга года". В этот раз местом собра стала "Другая сцене" театра "Современник". В шорт-листе - 45 лучших изданий страны от 36 издательств из 10 городов. В числе претендентов на главный приз - драгоценное яйцо в деревянном ларце - и книга замечательного журналиста, фотографа, писателя Юрия Роста "Групповой портрет на фоне жизни", вышедшая в издательстве "Бослен". Она завершает ставшую уже легендарной серию, в которую вошли издания "Групповой портрет на фоне мира" и "Групповой портрет на фоне века". Все эти книги объединяет уникальный жанр, когда текст и фотографии сливаются в единое целое, открывая завораживающие истории из жизни автора и его великих героев. Среди них много известных людей, но есть и вовсе не знакомые читателям. Их истории сплетаются в пестрое полотно жизни, в котором отразился наш век. Впечатляет не только содержание - более 200 фотографий и 90 очерков - но и размер книги. Да и ее вес - почти три килограмма.

Проверить читатели смогут лично, если придут 24 сентября на ММКЯ в Зал 5.4 на встречу с Юрием Ростом. Начало в 16.15.