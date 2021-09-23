Поисковики Росэнергоатома обнаружили под Ржевом останки 37 воинов

В рамках XIV Межрегиональной Вахты памяти бойцы поискового движения концерна "Росэнергоатом" провели раскопки в районе города Ржев Тверской области, где с января 1942 по март 1943 года шли ожесточенные бои. В ежегодной патриотической акции по поиску неизвестных воинских захоронений приняли участие порядка 60 человек в составе семи поисковых отрядов атомных станции России, в том числе отряд Калининской АЭС.

В ходе экспедиции, проходившей с 6 по 17 сентября 2021 года, поисковики нашли останки 37 воинов, боеприпасы, а также фрагмент от бокового щитка пушки "сорокопятки". Кроме того, были обнаружены несколько так называемых "смертных медальонов", в которых в годы войны красноармейцы хранили записки с основными биографическими данными. Одну записку удалось прочесть в полевых условиях, две другие будут позднее расшифрованы с помощью спецоборудования.

Как отметила заместитель командира поискового отряда Калининской АЭС Римма Родионова, на счету поискового движения Росэнергоатома сотни установленных имен бойцов. "Атомщики сотрудничают с поисковыми отрядами по всей России, поднимают из земли останки солдат и офицеров. Чтобы установить имена погибших ведется огромная работа с архивными материалами Министерства обороны, госпитальными книгами, базами данных, включающие информацию о боевых действиях. Позже все останки перезахоранивают", - сказала она.

Межрегиональная "Вахта Памяти" традиционно проходит по регионам расположения атомных станций при финансовой и технической поддержке концерна "Росэнергоатом". В Тверской области мероприятие проводится уже второй раз, в 2009 году поисковики работали в Зубцовском районе.