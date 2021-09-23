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Рубрика: Общество

Синоптики пообещали москвичам передышку от дождей

Текст: Ирина Огилько
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

Ближайшие двое суток - пятница и суббота - станут передышкой в непрерывной череде дождей. Об том "РГ" рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Фото: iStock
Названы самые дождливые города России

- Осадки в пятницу маловероятны, временами даже может проглядывать солнце под влиянием приблизившегося антициклона. Из двух дней более комфортным ожидается суббота: влажность уменьшится, будет дуть комфортный южный ветер, воздух прогреется до +13 градусов, - рассказала Позднякова. - Более того, временами в субботу сможет проглядывать солнце. Эти периоды солнечного сияния будут небольшими, но полезными перед новой чередой дождей.

Как отметила метеоролог, уже с воскресенья все тот же малоподвижный циклон, поливавший столичную землю почти всею неделю, снова вернет свое влияния на погоду. Дожди будут идти вплоть до 29 сентября. По словам Поздняковой, уходящий месяц по температурному фону будет ниже нормы, а вот по числу осадков и хмурости - он близок или чуть превысит обычные показатели для столичного сентября.

Кстати, из-за непрекращающихся дождей и сильных порывов ветра столичные коммунальщики увеличили количество подметаний дорог и тротуаров. Это поможет снизить вероятность возникновения засоров в системе водоотведения города.

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