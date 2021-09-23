В "Автодоре" предупредили о перекрытии трассы М-4 в Воронежской области

Движение на 771 километре трассе М-4 "Дон" будет перекрыто 25 сентября с 9 до 13 часов для монтажа балок путепровода транспортной развязки, сообщили в госкомпании "Автодор".

Развязка в дальнейшем обеспечит связь с населенными пунктами Лебединка, Кравцово. Работы ведутся в рамках второго этапа реконструкции участка трассы с 741 по 777 км так же, как возведение еще двух развязок: на 750 км у поселка Дядин, на 763 км у села Криница.

Кроме того, на 36 километрах второго этапа реконструкции дорожники выполняют устройство насыпи земляного полотна основного хода, устраивают слои дорожной одежды. Здесь проектной документацией предусмотрена реконструкция полос обратного направления трассы М-4 "Дон", которые ведут в Москву. Также в работе - строительство пяти путепроводов.

На первом этапе реконструкции с 715 по 741 км все работы по обустройству запланировано завершить до конца 2021 года. Сейчас на этом участке протяженностью 26 км идет монтаж опор автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), строительство площадок отдыха на 731 км (организация парковочных мест как для легкового, так и для грузового транспорта, зон отдыха, туалетов).

Реконструкцию планируется закончить в третьем квартале 2023 года.