В Ярославле презентовали цифровую платформу для подростковых проектов

В Ярославле на форуме профориентации "Проектория" представили цифровую платформу для развития навыков проектного управления школьников.

Организаторы мероприятия рассказали, что онлайн-платформа "ПроекториУМ" содержит базу проектных задач от ведущих российских компаний, вузов, госкорпораций и общественных организаций в различных направлениях: исследовательские, практикоориентированные, предпринимательские, социальные, творческие, событийные и цифровые проекты. Школьники получат возможность выбирать проект и реализовывать его под руководством экспертов: организовывать мероприятия, разрабатывать приложения и сервисы, снимать фильмы, исследовать гипотезы и решать практические задачи реального бизнеса.

Но можно приходить и со своей идеей, подчеркивают разработчики. "Вы можете собирать свою команду, сами выбирать себе ментора, искать эксперта и делать свой проект, под который есть шанс получить финансирование", - рассказал ребятам - участникам форума программный директор платформы "ПроекториУМ" Владимир Митин.

По словам директора Роспатриотцентра и руководителя проекта "Большая перемена" Наталии Мандровой, в дальнейшем платформа будет дополнена грантовой программой Федерального агентства по делам молодежи, которая даст школьникам возможность получить реальные грантовые деньги на реализацию их проектов. Платформа заработает примерно через две недели.

Всероссийский форум профориентации школьников "Проектория" проходил в Ярославле 21-23 сентября. Мероприятие собрало 400 ярославских школьников и сотню педагогов. Также подключались онлайн пять тысяч школьников из других регионов России.