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21.09.2021 20:19
Рубрика: Общество

В Ярославле школьников научат быть менеджерами своей жизни

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
В Ярославле открылся девятый всероссийский форум профориентации "Проектория".

В этом году в его очной программе участвуют только школьники и учителя из Ярославской области (около пятисот человек), но еще как минимум пять тысяч ребят и педагогов из всех регионов России присоединяются к мероприятиям "Проектории" дистанционно.

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По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, форум помогает четко понять, что нужно предпринимать сообща, чтобы школьники могли определиться с делом, которому посвятят жизнь, и благодаря этому построить счастливое будущее.

- Минпросвещения разрабатывает концепцию государственной системы по сопровождению профессионального самоопределения личности, - сообщил ребятам в своем приветственном слове министр. - Чтобы этот документ был максимально полезным, работал на благо каждого ребенка, где бы он ни жил, важны идеи, озвученные самими школьниками, родителями, педагогами, работодателями.

В программе форума - больше 30 мероприятий: профориентационные лекции, практикумы, мотивационные дискуссии, игры и викторины. На выбор ребятам предложены 12 направлений: образовательные технологии, урбанистика, искусство и творчество, путешествия и туризм, волонтерство, историческая память, экология, журналистика и новые медиа, наука и технологии, общественная безопасность.

Здесь же, на форуме, состоится презентация онлайн-платформы "ПроекториУМ", где каждый школьник сможет выбрать проектную задачу, создать команду, получить поддержку экспертов, побороться за грант и реализовать проект с возможностью его внедрения в компании-партнере.

- Мы стремительно движемся в сторону индивидуализации образовательных и профессиональных траекторий. Огромное количество самых разнообразных специальностей возникает на стыке разных профессий и дисциплин. Никто из вас сегодня не знает, какое количество профессий вам придется освоить в жизни и чем вам придется заниматься. Но не бойтесь ошибиться, менять траекторию. Важно научиться управлять своим развитием, своим образованием, быть по-настоящему менеджером своей жизни, - напутствовала ребят директор Российского центра гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи, руководитель всероссийского проекта "Большая перемена" Наталия Мандрова.

Директор Роспатриотцентра подчеркнула, что сегодня мы видим огромное количество школьников, которые хотят реализовать свои проекты не на бумаге, не в стол, не аналитически, а воплотить их в жизнь. С ее слов, после того как законодатели позволили молодым людям с 14 лет становиться самозанятыми, количество несовершеннолетних самозанятых выросло в стране до 40 тысяч.

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- Это говорит о том, что сегодняшний подросток нацелен на деятельность, ему интересно не просто готовиться к взрослой жизни, а быть ее активным, полноправным участником, - считает Наталия Мандрова.

Сооснователь и руководитель всероссийского движения "Вдохновители" Михаил Палей, в свою очередь, отметил, что после того, как ребята разъедутся по домам, работа над их идеями обязательно должна продолжаться. Эксперты движения выступят на площадке именно для того, чтобы рассказать про свой опыт построения проектов и помочь участникам "Проектории" в развитии их идей.

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