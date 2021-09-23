Вильфанд объяснил, почему в Центральной России больше не будет бабьего лета

В центр Европейской части России вернется тепло, но это не будет бабьим летом, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В последнюю неделю сентября в центральной части Европейской России ожидается потепление до 12-13 градусов, что приведет температурный фон к климатической норме, тогда как сейчас он на 4-5 градусов ниже - наблюдаются аномально низкие температуры.

"Поэтому это не положительная аномалия, которая ассоциируется с бабьим летом", - сказал Вильфанд.

Он добавил, что грядущее повышение температуры кто-то может называть "бабьим летом" - будет солнечно и температура воздуха повысится, но погоду на неделе с 27 сентября нельзя считать классическим бабьим летом. Как пояснил Вильфанд, это понятие означает установление особой погоды, когда Азорский антициклон распространяется на центр Европейской России. И такое бывает не каждый год.

"Небо голубое, безоблачное, воздух распространяющийся очень чистый, прозрачный (...) и вот такая погода, такой процесс называется бабьим летом", - уточнил Вильфанд в беседе с "Интерфаксом".

Кстати, в Москве погода улучшится уже в пятницу - синоптики обещают прекращение осадков. Суббота ожидается теплой и сухой, но в воскресенье дожди вернутся.