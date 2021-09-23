Какое применение беспилотникам нашли на Сахалине

Сообщество любителей дронов в Сахалинской области насчитывает не меньше сотни человек. Беспилотные аппараты здесь активно привлекают для работы на пользу региону. Квадрокоптеры даже планируют использовать в борьбе с борщевиком Сосновского.

- В прошлом году губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу навести порядок на островах, - рассказал министр цифрового развития области Александр Снегирев. - Первичный мониторинг позволил выявить в муниципалитетах около 300 свалок. Глава региона предложил привлечь всех, у кого есть дроны, и провести акцию по поиску незаконных свалок. Так примерно за три недели нашли еще две тысячи помоек.

Одним из активных участников акции был инженер, преподаватель местного "Кванториума", руководитель проектов Центра беспилотных технологий ГКУ Сахалинской области "Центр региональной цифровой трансформации" Артур Берендяев. Он вместе со своей командой обучает обращаться с беспилотниками детей, разрабатывает летательные аппараты и предлагает все новые области их применения.

Например, имеется на вооружении дрон с тепловизором и дополнительной полезной нагрузкой - громкоговорителем. С помощью него ведутся поисковые работы и обследование зданий на потерю тепла. Он может также передавать голосовые сообщения заблудившимся в лесу или застрявшим на льдине, помогает координации отрядов при пожаротушении.

Среди разработок Артура Берендяева и его команды - аппарат самолетного типа "Орленок". Он способен на вертикальные взлет и посадку. Ему, в отличие от многих других беспилотников, не нужны ни катапульта для запуска, ни парашют для приземления. На "Орленке" уже проводят один из модулей соревнований WorldSkills.

Еще одна модель, по мнению инженера, перспективна в борьбе с таким сорняком, как борщевик Сосновского. Он очень распространен на Сахалине.

- Как наносить отраву на заросли сорняка? Руками - неудобно. Трактором или самолетом - загубим все вокруг. А этот дрон может запомнить координаты территории с борщевиком и в следующий раз в автоматическом режиме прилететь туда, неся гербициды, - отметил Артур Берендяев. - Кроме того, он способен с помощью мультиспектральной съемки определить борщевик среди других растений, ведь тот имеет уникальный цвет. Возможно, это самый большой беспилотник на Сахалине. Он может с собой унести около десяти литров отравы.