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Рубрика: Происшествия

На амурчанку завели дело после угроз в адрес мэра

Текст: Сергей Набивачев

Следственный отдел города Тында СУ СК России по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении местной жительницы. Женщину подозревают в оскорблении представителя власти.

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Как сообщает официальный сайт администрации Тынды, нетрезвая горожанка в группе WhatsApp пригрозила мэру Марине Михайловой убийством. Впоследствии женщина публично попросила прощения в той же группе и явилась с повинной в полицию. Ее недовольство, по всей видимости, объяснялось перебоями с электричеством в квартире. В голосовых сообщениях женщина пожаловалась на то, что у нее сгорели холодильник и три телевизора.

Группу в мессенджере создала администрация для получения обратной связи от жителей по вопросам благоустройства. Сейчас следователи устанавливают и других горожан, позволявших себе оскорбительные высказывания в адрес властей.

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