На амурчанку завели дело после угроз в адрес мэра

Следственный отдел города Тында СУ СК России по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении местной жительницы. Женщину подозревают в оскорблении представителя власти.

Как сообщает официальный сайт администрации Тынды, нетрезвая горожанка в группе WhatsApp пригрозила мэру Марине Михайловой убийством. Впоследствии женщина публично попросила прощения в той же группе и явилась с повинной в полицию. Ее недовольство, по всей видимости, объяснялось перебоями с электричеством в квартире. В голосовых сообщениях женщина пожаловалась на то, что у нее сгорели холодильник и три телевизора.

Группу в мессенджере создала администрация для получения обратной связи от жителей по вопросам благоустройства. Сейчас следователи устанавливают и других горожан, позволявших себе оскорбительные высказывания в адрес властей.