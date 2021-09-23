Найден бортовой самописец самолета Ан-26, который потерпел катастрофу в Большехехцирском заповеднике недалеко от Хабаровска.

Согласно источнику "Интерфакса", "черный ящик" находится в приемлемом состоянии. Несмотря на то, что поврежден внешний контур, информация с него может быть расшифрована. Этим займутся специалисты Межгосударственного авиационного комитета, которым передадут бортовой самописец.

Ранее спасатели обнаружили тело одного из членов экипажа. По предварительным данным, остальные пять человек, находившихся на борту транспортного самолета, также не выжили.

Чтобы добраться до места катастрофы, сотрудникам МЧС понадобились почти сутки. Обломки воздушного судна обнаружили с воздуха вчера около полудня. Их разбросало по склону горы Хребтовой в Большехехцирском заповеднике, в 38 километрах к югу от Хабаровска. Это место труднодоступное, с густым лесом и двумя большими распадками. Десантироваться с воздуха не позволил сильный ветер - до 18 метров в секунду.

Самолет Ан-26 пропал с радаров в среду вечером. Воздушное судно выполняло технический полет, на его борту находились шесть человек. По факту крушения возбуждено уголовное дело.