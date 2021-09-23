Обнаружено тело одного из пилотов разбившегося под Хабаровском Ан-26

Спасатели обнаружили тело одного из членов экипажа разбившегося в Большехехцирском заповеднике недалеко от Хабаровска транспортного самолета Ан-26. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Сотрудники МЧС смогли добраться к месту катастрофы засветло. Обломки самолета с воздуха обнаружили на вершине горы Хребтовой в Большехехцирском заповеднике. По предварительным данным, никто из шести человек, находившихся на борту, не выжил.

Согласно информации хабаровского ГУ МЧС, на место катастрофы пешком отправились 40 человек. Всего в поисковой операции принимают участие около 140 спасателей.

Самолет Ан-26, на борту которого находились шесть человек, пропал с радаров 22 сентября в 18.45 по местному времени. Воздушное судно, принадлежащее ЗАО "Летные проверки и системы", проводило проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и в момент катастрофы находилось примерно в 38 километрах от Хабаровска.

По факту ЧП расследуется уголовное дело. Следователи изъяли у компании предполетную документацию.