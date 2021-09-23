Спасатели добрались до места крушения Ан-26 под Хабаровском

Спасателям удалось добраться до места падения самолета Ан-26 под Хабаровском. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Михаил Дегтярев.

Он уточнил, что непростой путь занял у поисковой группы несколько часов. Выполнить десантирование с вертолета спасатели не смогли из-за порывистого ветра.

Обломки Ан-26 нашли в четверг днем почти на самой вершине горы Хребтовая в Большехехцирском заповеднике, примерно в 40 километрах от Хабаровска. Спасатели на вертолете Ми-8 выполняли разведку местности и среди густого леса обнаружили фрагменты воздушного судна. По предварительным данным, все члены экипажа погибли.

По информации местного главка МЧС, на место катастрофы пешком отправились 40 человек. Всего в поисковой операции принимают участие около 140 спасателей.

Самолет Ан-26 пропал с радаров 22 сентября около 18:45 по местному времени. Воздушное судно выполняло технический полет, на его борту находились шесть человек. По факту крушения возбуждено уголовное дело.