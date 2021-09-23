Обломки пропавшего под Хабаровском Ан-26 нашли на вершине хребта

Обломки пропавшего под Хабаровском транспортного самолета Ан-26 обнаружили сегодня около полудня на вершине хребта Большехехцирского государственного природного заповедника. Об этом "РГ" рассказали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Там уточнили, что следственная группа готовится к выезду на место происшествия. В зоне катастрофы работает наземная поисково-спасательная группа.

Ан-26 с экипажем из шести человек перестал выходить на связь вечером 22 сентября. Он исчез с радаров на расстоянии 38 километров от Хабаровска. Воздушное судно принадлежало ЗАО "Летные проверки и системы". Оно проводило проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края.

Как ранее уточнили в "Заповедном Приамурье", место катастрофы находится в районе поселка Корфовского.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. В аэропорту Хабаровск (Новый) изъяты образцы топлива, которым заправляли АН-26, назначена химическая судебная экспертиза. Изъята документация по прохождению предполетного медицинского осмотра членов экипажа и метеорологического прогноза погоды по маршруту следования.