Очевидцы рассказали о катастрофе с Ан-26 под Хабаровском

Жительница поселка Корфовский, неподалеку от которого потерпел крушение самолет Ан-26, рассказала о катастрофе.

- Услышала страшный гул, шум, просто: "Уууууу" - так гудел. Я еще подумала: "Что такое? Самолет как-то странно летит что ли? Или машина едет?", - вспоминала случившееся Валентина Семеновна в беседе с корреспондентом КP.Ru.

Женщина подошла к окну, но не увидела там чего-то необычного. Шум ненадолго усилился, а после стих.

В это время падал Ан-26 ранее взявший курс на Большехехцирский заповедник. По предварительным данным совершить посадку ему помещал сильный ветер и дождь. Из-за плохой видимости воздушное судно врезалось в сопку и загорелось. Обломки самолета обнаружили на следующий день в районе горы Хребтова.

Напомним, что на связь Ан-26, совершавший технический полет для настройки радиолокационного оборудования перестал выходить 22 сентября в 18:45 по местному времени. На борту судна, принадлежавшего ЗАО "Летные проверки и системы", находились шесть человек. Предположительно, никому из них не удалось выжить.

К месту крушения направились спасатели и сотрудники заповедника. Ранее была проведена авиаразведка с вертолета Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра. Приземлиться он не смог из-за непогоды, не удалось и произвести десантирование сотрудников. По факту катастрофы расследуется уголовное дело.