При крушении самолета Ан-26 под Хабаровском погиб весь экипаж

В четверг спасатели обнаружили тело одного из членов экипажа разбившегося под Хабаровском Ан-26. Остальные пять человек, находившихся на борту транспортного самолета (летчики и технические специалисты), по информации МЧС, также не выжили.

Чтобы добраться до места катастрофы, понадобились почти сутки. Обломки воздушного судна обнаружили с воздуха вчера около полудня. Их разбросало по склону горы Хребтовой в Большехехцирском заповеднике, в 38 километрах к югу от Хабаровска. Это место труднодоступное, с густым лесом и двумя большими распадками. Десантироваться с воздуха не позволили высокие деревья и сильный ветер - до 18 метров в секунду. На саму вершину Хребтовой, вздыбившейся к небу почти на километр, добирались пять часов. Наверх отправились 40 из 140 человек, задействованных в операции.

До наступления темноты удалось обнаружить "черный ящик" воздушного судна. Несмотря на то что его контур поврежден, специалисты считают, что информацию с него получится расшифровать. Этим займутся специалисты Межгосударственного авиационного комитета, которым передадут самописец. На месте падения работают спасатели, следователи, криминалисты. Там оборудован временный лагерь. Самолет МЧС Ми-8 доставил специалистам нужное снаряжение и продукты.

Ан-26 пропал с радаров 22 сентября в 18.45 по хабаровскому времени. При этом спасатели не зафиксировали сигнала аварийного радиомаяка самолета. Борт принадлежал ЗАО "Летные проверки и системы". Известно, что эта компания специализируется на поисково-спасательном обеспечении полетов и выполняет 90 процентов летных проверок на аэродромах России. Именно проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и проводил экипаж воздушного судна. Почему он отправился в рейс в непогоду, предстоит выяснить следователям. Осмотр места происшествия продолжат с наступлением рассвета.

Среди возможных причин катастрофы следователи называют ошибку пилотирования и погодные условия

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Следователи в аэропорту Хабаровск (Новый) изъяли образцы топлива, которым заправлялся самолет. Назначили химическую судебную экспертизу. Изъята документация по прохождению предполетного медосмотра членов экипажа и метеорологического прогноза погоды по маршруту следования. Допрошены диспетчеры, которые контролировали полет, руководитель полета, проведена выемка записи переговоров экипажа с ними. Среди возможных причин катастрофы называют ошибку пилотирования и погодные условия.

Правительство Хабаровского края вчера вечером собрало экстренное заседание. Решено, что семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей из резервного фонда региона. "На борту Ан-26, прибывшего в Хабаровск из Читы, находились шесть специалистов. Хабаровчан среди них нет, это жители разных городов России", - сообщил губернатор края Михаил Дегтярев.

Разбившийся Ан-26 находился в эксплуатации с 1979 года. Перед вылетом был исправен, экипаж о неполадках не заявлял.