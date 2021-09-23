Семьям погибших в катастрофе Ан-26 под Хабаровском выплатят по 1 млн

Семьям погибших в катастрофе Ан-26 под Хабаровском выплатят по миллиону рублей из резервного фонда правительства края. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Михаил Дягтерев.

"По информации краевых спасателей, первыми добравшихся до места аварии в районе хребта Хехцир (Хабаровский район), пока обнаружить выживших им не удалось. Вместе с коллегами из МЧС они продолжат поиски завтра с рассветом", - написал он.

Установлено, что борт прибыл в Хабаровск из Читы. Все шесть человек - жители разных городов России, хабаровчан среди них нет.

Известно, что удалось обнаружить тело одного погибшего. Найден также бортовой самописец воздушного судна.

Транспортный самолет Ан-26 пропал с радаров 22 сентября в 18.45 по хабаровскому времени. Воздушное судно, принадлежащее ЗАО "Летные проверки и системы", проводило проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и в момент катастрофы находилось примерно в 38 километрах от Хабаровска.