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23.09.2021 20:44
Рубрика: Общество

Более двух тысяч детей прошли обследование на "Волне здоровья" - 2021

Текст: Ирина Краснопольская
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(8570)
Завершилась очередная Всероссийская акция "Волна здоровья", нацеленная на помощь больным детям. На теплоходе "Северная сказка" она прошла по маршруту: Казань, Елабуга, Сарапул, Пермь, Чайковский, Чистополь, Ульяновск, Чебоксары, Нижний Новгород. Лучшие столичные врачи обследовали более двух тысяч ребятишек.

За каждой цифрой - судьбы детей. Непростые судьбы. Ведь речь о тех, кто страдает тем или иным заболеванием, иногда неизлечимым. Цифры - весомый повод не только к констатации фактов, не только к анализу ситуации. Это повод к принятию конкретных мер во имя улучшения охраны здоровья детей. А то, что улучшения необходимы, необходимы всегда, во все времена, свидетельствуют те же цифры.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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Жизнь постоянно предъявляет новые требования к сохранению, охране здоровья. Детского - в обязательном порядке. И дело отнюдь не только и не столько в нынешней ковидной пандемии. Вот на приеме у эндокринолога хорошо одетый малыш. Он удивительно, я бы сказала интеллигентно, разговаривает, почти взрослые обороты речи. На прием пришел с мамой. Она чуть задерживается в кабинете-каюте - поговорить с врачом из центра эндокринологии Павлом Окороковым. А я с пациентом выхожу на палубу. "Сколько тебе лет?" - спрашиваю его. "Двенадцать". Не могу поверить: мальчик ростом с шестилетнего-семилетнего - никак не больше. Но он не врет. У мальчика, говорит его мама, генетическая низкорослость. Вот такой диагноз. И с ним надо жить. Как?

Единичная судьба? Но судьба! И мнение одного из ведущих столичных специалистов в этой области очень значимо, важно. На "Волне здоровья" все важно. Вот восьмилетний мальчуган вдохновился телерекламой батареек. Стал упорно внедрять батарейку себе в нос. Батарейка никак там не удерживалась, выпадала. Родители всерьез к стараниям сына не отнеслись. А мальчик был настойчив и... внедрил батарейку в ухо. В ухо попала вода, и батарейка сработала: опасный ожог слухового прохода. Отоларинголог Екатерина Молчанова направляет ребенка на лечение в московскую клинику.

Да, и такое бывает. Дети есть дети. Даже самые внимательные родители, дедушки, бабушки не всегда способны уследить за их происками.

Трехлетняя очень ухоженная малышка пришла к кардиологам с мамой и папой. Кстати, о папах. Заметно стало их участие в судьбах детей. Ранее такого как-то не наблюдалось. Что очень, очень, очень отрадно. Так вот о малышке. У нее лейкоз. Она уже прошла три курса химиотерапии в Москве в Центре имени Димы Рогачева. И конечно же, очень важна проверка, консультация кардиологов, тем более что на "Волне" специалисты из Бакулевского центра сердечно-сосудистой хирургии: Нонна Зимина, Вера Донцова, Светлана Харитонова старожилы "Волны", ее постоянные участники. Профессор-гинеколог Инна Аполихина, профессор офтальмолог Елена Маркова, травматологи-ортопеды Александр Окчуренко и Ардан Афанасьев пришли на "Волну" позже. Но работают в заданном ритме. Вероника Павлович и Наталья Удалова из Центрального НИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии не прерывают пятилетнюю нарядно одетую девчушку с косичками. Малышка - она пришла на теплоход с бабушкой и дедушкой - очень общительная, говорит без конца. Ей явно нравится, что ее внимательно слушают... Живут они недалеко от Перми. Собираются к отдыхающей под Севастополем маме. Но надо обязательно проконсультироваться: информация о состоянии здоровья пятилетней говоруньи, перенесшей в московской клинике сложнейшую операцию, не умещается в двух объемистых томах "истории болезни". Но пока, комментируют ситуацию столичные специалисты, можно лететь к маме в Севастополь. И бабушка на радостях диктует мне свой мобильный номер телефона: "Будете в Севастополе, приходите в гости!"

Сколько тебе лет? - спрашиваю мальчика. "Двенадцать". Он ростом с шестилетнего. У него генетическая низкорослость. Такой диагноз. И как с ним жить?

На "Северной сказке" очень профессиональная и очень, что особенно важно, доброжелательная команда. Особое слово о волонтерах. Они - учащиеся Самарского колледжа. Заботливы, внимательны, вежливы, надежны, как-то особенно уместны. На теплоходе чистота, красивый порядок. Перед очередной пристанью на полах стелются специальные дорожки, выставляются стулья у кают, где идет прием. Посетителей множество. Не только больные дети, их родители, бабушки, дедушки, сопровождающие специалисты, журналисты из местных изданий. А еще официальные лица, призванные поддержать акцию. Московские врачи, кроме гинекологов и акушеров, ведут прием в каютах. Акушеры и гинекологи работают в местных учреждениях.

Снова цифры. Кардиологи приняли 236 пациентов. Из них 111 направлены на лечение в Москву. Отоларинголог и сурдолог приняли 333 пациента - 125 получили направление в Москву. На приеме у офтальмологов был 231 пациент. В столицу направлены 65 детей. Стоматологи приняли 162 человека, и 31 поедет в Москву. На приеме у эндокринолога было 187 ребятишек - 33 направлены в Москву. 264 обратились за помощью к травматологу-ортопеду. Из них 65 направлены в Москву.

Больше всех приняла команда акушеров-гинекологов - 678 детей и взрослых. 137 направлены в Москву. В их помощи нуждаются не столько дети, сколько взрослые. Хотя не однажды довелось слышать удивленное: оказывается есть специалисты по детской гинекологии. Пациентам "Волны" повезло: главный внештатный специалист гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ профессор Елена Уварова не только деликатно осматривает пациенток, но доверительно беседует и с ними, и с их родителями.

Беседует. Да, наступает, причем все активнее, телемедицина. Она явно востребована. Она несомненно очень важна, очень нужна. Без нее теперь не обойтись. И все-таки... И все-таки хочется надеяться, что она не замена живому общению врача и пациента. Слово лечит. Так было и так будет. Всегда? "Волна" в лучших традициях отечественного врачевания утверждает: всегда!

Заметна особая востребованность в отоларингологах, кардиологах, офтальмологах, ортопедах. И нет необходимости объяснять, почему именно в них. Дети же не только способны батарейку внедрить в ухо. Они бегают, они прыгают, они умудряются что-то себе ломать. Они умудряются не так, как положено, сидеть, и у них не та осанка. А бесконечное ныне компьютерное времяпрепровождение.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Очкариков тоже меньше не становится. Только не надо беды вешать на самих детей. Не стану называть все адреса и имена медицинских работников, с которыми свела нынешняя "Волна". Они не раз говорили не только о дефиците педиатров, но и о том, что уровень их подготовки оставляет желать лучшего. А еще о том, что зарплата этих специалистов отталкивает даже тех, кто очень бы хотел лечить ребятишек. Удерживаются немногие.

Ольга Гаврилова заведует детской поликлиникой в Чистополе. Ей 45 лет. У нее двое приемных детей - от мужа, жена которого умерла. И общий 15-летний сын. Руководимая ею поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену. Ольга прошла путь от санитарки до студентки Казанского медицинского вуза. Работала на "скорой". "Самая большая наша проблема, - говорит мне Ольга Ивановна, - кадры. Оборудование даже самое современное есть. А вот кадры, зарплаты". Сама она получает 60 тысяч рублей в месяц. Это вместе с совместительствами. А ей еще надо выплачивать кредит за машину. Старшие дети живут в Казани. Муж трудится вахтовым методом на Севере. Ольга родилась в этих краях. Здесь все родное, привычное. А вот отношение к медикам...

Чаепитие в "Истоке". Фото: Из личного архива

Еще о цифрах. Размеры территории, наличие крупных медицинских центров не сказываются на цифровых итогах. А что сказывается? Более всего было принято пациентов в Перми - 303, в Нижнем Новгороде - 218, в Ульяновске - 272, в Чебоксарах - 168...

В Елабуге детей на теплоход к офтальмологу сопровождает врач в летах. Дойти ей не просто. Задыхается, потому как дороги как таковой нет. Как нет и детского офтальмолога. "Был, - сетует она, - в Елабуге стажер детский офтальмолог. Потом почему-то должность сократили".

Не случайно о нелегкой дороге на теплоход. Прямого отношения к "Волне" дороги не имеют? "Волна" же плывет по воде. Но вот причал. Вот надо сойти на берег или с берега пройти на теплоход. Многолетняя проблема. Впервые в Елабуге была много лет назад, еще тогда, когда не было "Волны". И запомнился этот красавец-городок на Волге не только домом, где жила великая Марина Цветаева, но и дорогой с теплохода. Ее, по сути-то, и не было. Не было и пристани. А теперь? Сказали, что теперь новая пристань.

У малышки лейкоз. Она прошла три курса химиотерапии в Москве в Центре имени Димы Рогачева. Ей очень важна проверка, консультация кардиологов

Да, есть крупная надпись: "Елабуга". И убогие сооружения "Мороженое", "Копченая рыба", "Кондитерские изделия". Та же рыба очень неплохая. Но это же не причал! Меня тихо просвещают: "Это частный причал". Почему тихо? Почему частный может быть просто никаким? Не знаю, частный или не частный причал в Чебоксарах. Он так красив, так гармоничен, так уместен на прекрасной волжской набережной, так привлекает, притягивает в любую погоду. Такая вот визитная карточка Чебоксар...

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Нам не повезло с погодой. Пронизывающий ветер, нескончаемые сильные или моросящие дожди. Потому особенно заметны сверхнеудобные подходы к теплоходу, контраст между красочно-яркими хорами, танцорами, музыкантами и теми, кто пришел на "Волну" за помощью. "Волну" традиционно встречают хлебом-солью, речами. Песни и хороводы под дождем и ветром поднимают настроение? Заряжают энергией? Может, может быть... Но когда при этом в стороне ждут родители с больными детьми, которым не просто добраться до теплоходного трапа. Спросила у официальных дам, стоящих под зонтиками на берегу, аплодирующих танцорам: "Вам не стыдно смотреть на то, с каким трудом родители с больными детьми добираются к теплоходу?" В ответ: "Мы ставили этот вопрос! Но как-то ничего не решается". Может, не решается потому, что вопросы надо не ставить, а решать?

Опыт

Пандус, тренажеры и чай с конфетами

О том, что такое возможно, свидетельствует еще одна встреча на "Волне". И потому, хотя она за рамками самой "Волны", расскажу о ней. Случилась она в Ульяновске. Сотрудники местного департамента по делам старшего поколения, ветеранов и инвалидов Светлана Сухова и Ольга Трусова пригласили посетить "Центр дневного прибывания граждан пожилого возраста и инвалидов "Исток". "Исток" занимает девять комнат первого этажа обычного дома. По соседству небольшой магазин трикотажных изделий. О том, что "Исток" для тех, кто немолод, напоминает удобный пандус при входе. Командует "Истоком" очаровательная Анна Коршунова - выпускница факультета гуманитарных наук и социальных технологий Ульяновского госуниверситета. Ее сыну 11 лет, муж Дмитрий трудится на Ульяновском автозаводе. Анне очень нравится здесь работать. Иначе бы ушла, ведь ее оклад всего 25 тысяч рублей

в месяц. Не ушла. Сумела за восемь лет сотворить теплое, по-домашнему уютное пристанище для тех, кому тяжко по разным причинам жить. Таких на счету "Истока" 69 человек.

Реабилитолог, психолог, музыкальный работник, культорганизатор... В основном сотрудники молодые, но им явно по душе обихаживать тех, кто сюда приходит почти каждый день. Да, поют, да, танцуют, да, музицируют, да, занимаются на тренажерах, да, пьют чай с карамельками и печеньями за по-домашнему накрытым столом. И медики не обходят этих прихожан своим вниманием.

74-летняя Наталья Николаевна - инженер-конструктор в элегантном костюме, украшенном красивой брошью. После смерти мужа живет одна. Есть сын-инженер и два внука. Пенсия 14 тысяч. "Конечно, мало. Очень мало. Надо бы побольше, - говорит Наталья Николаевна. - А вот проблем со здоровьем не мало. Но главная проблема - одиночество. У детей своя жизнь". На наше чаепитие заглядывает 78-летняя Раиса Борисовна - вся в пестром одеянии, красивых серьгах. Сетует, почему ее не предупредили, что в "Истоке" гость, - испекла бы что-нибудь вкусненькое.

Да, отступила от темы "Волны". Может, не зря. Значит, при желании можно не только ставить, но и решать вопросы. Тем более что не только дети, но и старость наше с вами будущее.

Справка "РГ"

Восемнадцать лет назад по инициативе всемирно известного кардиохирурга академика Лео Бокерия в стране была создана "Лига здоровья нации". При ней стала действовать "Волна здоровья". Первая - теплоходный маршрут по городам Поволжья - состоялась в 2006 году. Затем "Волна" прошла по Каме, Дону, Волге, Оби, Иртышу, Лене, Неве, Ладожскому и Онежскому озерам и Черноморскому побережью. "Волна" побывала более чем в 50 населенных пунктах семи федеральных округов Российской Федерации. Правда, в прошлом году из-за пандемии "Волну" пришлось отложить.

За это время 12 тысяч детей прошли на "Волне здоровья" медицинские обследования и консультации у лучших специалистов страны. Почти две с половиной тысячи ребят по направлениям получили помощь в ведущих клиниках Москвы.

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