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23.09.2021 13:14
Рубрика: Происшествия

Названа причина аварийной посадки вертолета санавиации в Ижевске

Текст: Оксана Ильина

Предварительной причиной жесткой посадки вертолета санитарной авиации в Ижевске стал сильный боковой ветер. Об этом заявил глава правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
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Он подтвердил информацию, о том что на борту в момент аварии находились четыре человека - пилот, врач, фельдшер и пациент, которого перевозили из Можги в 1 РКБ. Фельдшер получила ушибы, ей оказана медпомощь. Пациент в порядке. По словам Семенова, мужчина сам по трапу вышел из вертолета.

Борт приземлился на крышу гаража на территории первой республиканской клинической больницы в 12.35. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск

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