В Ульяновской области будет создан медицинский центр для атомщиков

В городе Димитровграде Ульяновской области решено создать Центр промышленной медицины, в 2022 году начнутся работы по его формированию. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова во время визита в регион.

- С этого года наши медицинские организации, работающие в Димитровграде, вошли в основные национальные проекты в сфере здравоохранения. И на будущий год мы начинаем модернизацию трех поликлиник, создание единого центра производственной, промышленной медицины, - отметила Вероника Скворцова.

Новый медицинский центр объединит все виды амбулаторной помощи. Ее здесь будут оказывать не только работникам объектов "Росатома", но и другим горожанам. Совещание проходило на территории Федерального центра медицинской радиологии ФМБА в Димитровграде, к которому недавно была присоединена клиническая больница N 172 со всей сетью амбулаторных организаций и "скорой помощью". По словам руководителя агентства, это очень важный шаг для повышения качества оказания медицинской помощи.

- С руководителем агентства детально проговорили этапы реализации этих проектов. Кроме того, ФМБА окажет содействие в создании единой информационной системы по донорам, а также будет сотрудничать с Димитровградским НИИ атомных реакторов по созданию и испытанию лекарств для лечения онкозаболеваний, - сообщил недавно избранный губернатором региона Алексей Русских.