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23.09.2021 17:39
Рубрика: Власть

Владимир Путин обсудил с главой Марий Эл состояние жилья, дорог и сетей

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(8570)
На встрече в формате видеоконференции с главой Марий Эл Александром Евстифеевым президент Владимир Путин выделил основные проблемы республики - аварийное жилье, износ сетей и состояние дорог - и предложил вписаться в соответствующие программы.
Владимир Путин указал главе Марий Эл на необходимость решения проблем ветхого жилья. Фото: РИА Новости Владимир Путин указал главе Марий Эл на необходимость решения проблем ветхого жилья. Фото: РИА Новости
Владимир Путин указал главе Марий Эл на необходимость решения проблем ветхого жилья. Фото: РИА Новости

"У вас действительно ситуация развивается хорошо в республике в целом, хорошие показатели по основным направлениям работы: и инвестиции в основной капитал увеличиваются, стройка на очень хорошем уровне, а стройка, как известно, тянет за собой очень многие другие сектора и решает вопросы обеспечения жильем людей. Есть и другие показатели, которые характеризуют качество работы вашей команды", - оценил Владимир Путин. Но сохраняется высокая доля аварийного жилья. "Сейчас правительство принимает решение по продолжению программ ликвидации аварийного жилого фонда. Вам обязательно нужно своевременно сделать соответствующие заявки и вписаться в эти программы", - сказал президент.

Путин встретится с руководством думских партий 25 сентября

"Так же, как и в программы развития ЖКХ", - продолжил Путин. На эти цели выделяются очень большие средства - по разным направлениям. "А у вас здесь есть чем заниматься: здесь и износ тепловых сетей очень большой - свыше 57 процентов, и электросетей, и водоотведения, водоснабжения - 74 процента", - заметил президент. "Это копилось десятилетиями. Понятно, что это за один год не решается. Но нужно обязательно вписаться в эти программы", - указал он. "Так же, как и в программы улучшения дорожной сети", - сказал Путин. "Нужно довести, конечно, до нормативного состояния и дороги регионального значения, и местного значения", - подчеркнул он.

"Надеюсь, что все эти вопросы будут в поле зрения вашего внимания, и вы сделаете все для того, чтобы они решались в нужном ключе и в нужные сроки", - заключил президент. Он также пообещал дать поручения правительству, министерствам и ведомствам, если у собеседника есть соответствующие обращения - документы и письма.

Евстифеев в докладе сделал упор на две темы - коронавирус и национальные проекты. Ситуация с заболеваемостью этой инфекцией контролируемая. Развернуто больше тысячи коек, охват вакцинацией - 43 процента. "Стараемся, чтобы у населения на смену незнанию и страху пришла ответственность. Ставим задачу не допустить вакцинированного неравенства коллективов", - сообщил он. Глава республики также поблагодарил за помощь в борьбе с пандемией: за полтора года из федерального центра поступило 2,5 млрд рублей.

По итогам 2021 года показатель доступности дошкольного образования составит 100 процентов

Важной темой докладчик назвал демографию. "15 детских садов мы открыли и три заканчиваем сейчас. По итогам 2021 года показатель доступности дошкольного образования составит 100 процентов", - заверил он. По нацпроекту "Образование" введены в эксплуатацию пять школ. "30 лет до этого не строили школы", - сообщил глава региона. А сейчас завершается возведение еще двух. С прошлого года идет работа над перинатальным центром, он будет сдан 1 декабря. "Это актуальнейшая тема, потому что младенческая смертность в республике была недопустимо высокой", - сообщил Евстифеев.

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