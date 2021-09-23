В Иркутской области возбудили дело после ДТП со школьным автобусом

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после дорожной аварии в Иркутской области. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета РФ.

В ведомстве уточнили, что ранее председатель СК Александр Бастрыкин взял на контроль ход проверки по этому ДТП.

Напомним, авария произошла накануне, 22 сентября, около 15 часов 30 минут на трассе "Сибирь" недалеко от поселка Кутулик. Столкнулись автомобиль УАЗ и школьный автобус, в котором, кроме водителя, находились 18 учеников второго, четвертого, девятого классов, а также трое сопровождающих.

После ДТП госпитализированы с травмами 10-летний ребенок и водитель. Вчера сообщалось о 10 пострадавших - они проходят медицинское обследование.