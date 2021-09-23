В Железноводске СК проверит обстоятельства смертельного ДТП

В Железноводске следователи выясняют обстоятельства ДТП с маршрутным такси, в котором пострадали 15 человек и двое погибли. Об этом в четверг сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

Авария произошла вечером 22 сентября на улице Ленина. По версии регионального управления ГИБДД, водитель Toyota Corolla выехал на полосу встречного движения, где столкнулся лоб в лоб с пассажирской "Газелью". В результате на месте происшествия погибли водитель и пассажирка легкового автомобиля. Водитель и 15 пассажиров маршрутки доставлены в больницы Железноводска и Пятигорска.

Сейчас следователи выясняют, были ли соблюдены правила безопасности жизни и здоровья перевозчиком. По факту проверки будет принято процессуальное решение.