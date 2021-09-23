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23.09.2021 22:08
Рубрика: Экономика

В Петербурге создают инфраструктуру для автопутешествий

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(8570)
Диверсифицировать сферу гостеприимства решили власти Северной столицы. Увеличения числа мест размещения в городе они хотят добиться не только за счет развития сетей отелей и хостелов, но и путем создания кемпингов.

- Места для размещения автокемпингов будут выбраны с учетом пожеланий путешественников. В мировой практике это рекреационные или парковые зоны вдали от основных магистралей, но рядом с туристскими точками притяжения, - пояснил председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилл Поляков. - Задача, которая стоит сейчас перед всеми заинтересованными сторонами, - создать такую услугу в транспортном кластере города, которая привлечет как российских, так и зарубежных туристов.

В создании инфраструктуры туризма поучаствуют сотни инвесторов

Приоритетные направления создания новой туристической инфраструктуры для авто- и велотуристов уже определены. Наилучшим образом для этого подходят пригородные районы Северной столицы - Пушкинский и Курортный. В первом легко доступны как известные всему миру достопримечательности - дворцово-парковые ансамбли Петергофа, Царского Села, Павловска, во втором главным местом притяжения станет побережье Финского залива. Поэтому пилотными зонами проекта выбраны города Пушкин и Сестрорецк.

- Готовая инфраструктура городских парковок будет дооснащена электропитанием, общественным душем и туалетом, а также зоной сервиса, где можно будет пополнить запасы питьевой воды, - рассказали в Городском туристско-информационном центре.

Как пояснил корреспонденту "Российской газеты" вице-президент Межрегиональной общественной организации "Лига Караванеров" Вадим Дашук, современная концепция кемпингов предполагает не просто удобную "поляну в лесу", а зонированное и обустроенное пространство, где можно спокойно припарковать собственный автодом, поставить палатку или разместиться в модульном бунгало.

В рамках трехстороннего соглашения энтузиасты автоотдыха помогут властям Санкт-Петербурга оценить ситуацию и выбрать наиболее оптимальные из мест размещения для автотуристов. Среди возможных вариантов рассматривается, к примеру, даже Канонерский остров. Кроме того, предстоит разработать программу организации туристических потоков, причем как внешних, так и внутренних.

При благоприятном развитии ситуации новые объекты будут опробованы уже совсем скоро. Как известно, летом будущего года в Москве состоится 91-е Международное FICC-ралли (Federation Internationale de Camping, Caravanning - Международная федерация кемпинга и караванинга. - Ред.), и в основном зарубежные участники этого события будут добираться в столицу через Северо-Запад России. А значит, через Санкт-Петербург.

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