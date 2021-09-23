Госсовет Крыма согласовал отставку вице-премьера Совмина РК Кабанова

Государственный совет РК согласовал отставку заместителя председателя правительства Крыма Евгения Кабанова, курирующего строительную отрасль и реализацию федеральной целевой программы полуострова. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе крымского парламента.

Во время дистанционного голосования отставку вице-премьера правительства республики поддержали 73 парламентария. Кабанов будет уволен с занимаемой должности после подписания соответствующего указа главы Крыма.

Накануне отправлен в отставку и руководитель курируемого Евгением Кабановым министерства строительства и архитектуры Михаил Храмов.

Евгений Кабанов занимает пост зампреда Совета министров республики с 29 ноября 2018 года. До назначения он был депутатом Госсовета РК. С апреля 2014 года по август 2017 года возглавлял строительную компанию "ИнтерСтрой" (Севастополь). С июля 2017 года по по октябрь 2018-го был генеральным директором фирмы "ДоброГород".

В 2004 году Кабанов окончил Севастопольский национальный технический университет о специальности "экономика предприятия", в 2007 году - Институт последипломного образования Одесской государственной академии строительства и архитектуры как специалист по строительству.