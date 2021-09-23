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Рубрика: Власть

Мэр Краснодара подал заявление об отставке после избрания в Госдуму

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Глава администрации Краснодара Евгений Первышов покидает свой пост. Об этом мэр заявил в четверг на брифинге с журналистами в Молодежном театре столицы края.

Фото: РИА Новости
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Первышов уже подал заявление о досрочном прекращении полномочий в Городскую думу, его должны рассмотреть на заседании сегодня вечером. 45-летний градоначальник, выигравший в минувшее воскресенье выборы в депутаты Госдумы по одномандатному округу, сосредоточится на работе в российском парламенте.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, обязанности мэра Краснодара будет исполнять нынешний первый заместитель Евгений Наумов. В ближайшее время объявят конкурс, после которого комиссия представит депутатам не менее двух кандидатур на должность главы города. После чего на сессии Гордумы народные избранники тайным голосование назовут имя нового мэра.

Евгений Первышов занял должность главы столицы Кубани в декабре 2016 года. Он, кстати, заменил на этом посту Евгения Евланова, также ставшего депутатом Госдумы.

За время работы главой краевого центра он немало сделал для развития города. В частности, был принят новый Генеральный план города: в документе предусмотрено создание 750 социальных объектов и зеленых зон в уже существующих микрорайонах, определены правила застройки новых жилищных массивов. Высокими темпами ведется строительство жилья и социальных объектов (прежде всего, школ и детских садов).

На брифинге Первышов заявил, что была проделана большая работа с целью возврата в муниципальную собственность ранее убывших земельных участков. Всего эту процедуру провели в отношении 400 гектаров.

- Мы провели очень сложную юридическую работу, чтобы оспорить ряд сделок по земельным участкам. Все эти территории вошли программы благоустройства, - сообщил Первышов.

Именно при нынешнем мэре Краснодар официально признали городом-миллионником. Это произошло ровно три года назад на гала-концерте, посвященном 225-летию столицы Кубани.

Фото: Пресс-служба министерства строительства и архитектуры РК
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- Мы несколько лет добивались этого статуса. Приятно, что это произошло именно в День города, и Краснодар официально стал 16-м городом-миллионником России, - сказал тогда Евгений Первышов. - Важно, что в нашем городе - высокая доля экономически активного населения.

При этом сегодня по-прежнему в краевом центре остро не хватает школ, больниц и других социальных учреждений. А проблема с пробками на магистралях муниципалитета остается нерешенной. Этими вопросами предстоит заняться уже новому мэру.

Досье "РГ"

Евгений Первышов родился четвертого мая 1976 года в Краснодаре. В 2005 году окончил Кубанский государственный технологический университет по специальности "инженер-теплоэнергетик". В 2011 году получил второе высшее образование в Северо-Кавказском филиале ГОУ ВПО "Российская академия правосудия" в Краснодаре по специальности "юриспруденция".

С 2005 по 2009 год работал заместителем директора МУП "Парк им. 30-летия Победы". С 2009 по 2012-й возглавлял МУП "Институт Горкадастрпроект". Избирался депутатом городской думы Краснодара.

В 2012 году занимал должность начальника управления муниципального контроля администрации Краснодара. Через год возглавил администрацию Прикубанского внутригородского округа. Затем был назначен замглавы Краснодара по вопросам городского хозяйства, топливно-энергетического комплекса и жилищным вопросам. С ноября 2015 года Первышов работал заместителем директора департамента разрешительной деятельности и контроля Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. В ноября 2016 года стал первым заместителе главы муниципального образования город Краснодар.

8 декабре 2016 года на 27 внеочередном заседании Городской думы 6-го созыва избран главой Краснодар. 9 декабря 2016-го года официально вступил в должность.

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