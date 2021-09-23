В Ростове-на-Дону стартовал конкурс "Учитель года России-2021"

Федеральный этап Всероссийского конкурса "Учитель года России-2021" начался в южной столице. В Ростов прибыли 85 лучших педагогов со всей страны.

Торжественное открытие конкурса состоится 25 сентября, а затем пройдут сами соревнования. Сначала педагогам предстоит показать свой профессионализм по таким тематикам, как "Методическая мастерская" и "Урок". 29 сентября будут объявлены 15 лауреатов, учителя продемонстрируют собственные наработки на "Мастер-классе" и "Классном часе".

- Ростов-на-Дону готовился к приему дорогих гостей очень тщательно, - рассказал Михаил Гуров, учитель математики Лицея классического элитарного образования "Учитель года России-2020",- Задействованы самые лучшие площадки, привлечены лучшие ресурсы, и я абсолютно уверен, что у нас одна из наиболее профессиональных организаций этого конкурса. Мероприятия будут проходить в лицее N 11, центре Цифрового образования детей "IT-куб", в музыкальном театре и историческом парке "Россия - Моя история". Хочу пожелать коллегам не волноваться. Мы собираемся вместе, чтобы прежде всего поделиться опытом друг с другом.

Победитель будет награжден на торжественной церемонии в Кремле

И, наконец, 3 октября станет известна пятерка призеров конкурса, которые примут участие в итоговом испытании "Пресс-конференция "Вопрос учителю года". Этот этап пройдет уже в Москве. Призеры ответят на вопросы прессы, своих коллег-педагогов, школьников и их родителей, а также студентов педагогических вузов. С 4 по 10 октября пройдет всероссийская Учительская неделя. Педагоги примут участие в известных теле- и радиопроектах. Кульминацией станет первый Всероссийский форум классных руководителей, который состоится 9-10 октября в Москве.

Победитель будет награжден на торжественной церемонии в Кремле.