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23.09.2021 20:06
Рубрика: В мире

В Швеции открыли музей кораблекрушений

Текст: Надежда Ермолаева
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(8570)
Побывать на дне морском, исследовать остовы кораблей теперь смогут не только аквалангисты, но и простые туристы со стаканчиком кофе в руках. Для этого надо лишь купить билет в стокгольмский музей подводной археологии Vrak. Новый музей посвящен подводному наследию Балтийского моря от древности до гибели парома "Эстония".

Там представлены экспонаты с затонувших бригантин, фотографии морского дна, а также карты мест катастроф на море. Золотые монеты и слитки, которые перевозились в 17-18 веках по Балтике, по сей день лежат на морском дне под слоем песка. В число экспонатов входит даже ключ от кассы бара затонувшего в 1994 году парома "Эстония". А также поднятый со дна Балтики ящик шампанского, которое пролежало там около двух веков. И сохранилось, учитывая температуру воды, в прекрасном состоянии. Природные условия Балтийского моря, температура и состав воды способствуют сохранению затонувших кораблей.

Фото: instagram.com/sarakulturhus
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Один из них, "Васа", представлен в экспозиции. Это шведский боевой корабль, спущенный на воду в 1628-м и почти сразу затонувший. В 1961 году его подняли со дна. В мире существует с десяток музеев, посвященных кораблекрушениям. Например, в Греции, у побережья острова Алонисос, расположен первый в мире подводный музей затонувших кораблей, названный "Парфенон кораблекрушений". А в музее на Кипре можно детально изучить греческое судно, затонувшее более двух тысяч лет назад.

Как у нас

В Крыму на окраине села Малореченское с 2009 года работает Музей катастроф на водах. Он расположен в цокольном этаже храма Николая Мирликийского, вместе они составляют музейно-мемориальный комплекс "Памяти погибших на водах". В 17 залах собрано более 500 экспонатов. В оформлении интерьеров использованы корабельные канаты, обрывки сетей рыбаков. В музее можно увидеть личные вещи моряков, спасательные круги, водолазные костюмы, обломки затонувших судов. Каждый зал посвящен конкретной морской трагедии.

Полноценный музей, где бы демонстрировались потерпевшие кораблекрушение суда, планируется создать на базе Петровского дока в Кронштадте. Предполагается, что музей разместится непосредственно в доках, а суда разных эпох будут демонстрироваться в воде, защищенные прозрачным стеклом. Первые экспозиции должны были появиться в 2022 году. Однако, как пояснили в Музее истории Кронштадта, этот срок сдвигается. Сейчас тематическая выставка, посвященная истории кораблекрушений, работает в рамках экспозиции "Подводная археология". Здесь представлены артефакты, поднятые с линейного корабля "Портсмут", фрегата "Олег", броненосца "Гангут" и других затонувших боевых и торговых судов.

Подготовил Михаил Загайнов

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