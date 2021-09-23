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23.09.2021 22:18
Рубрика: Происшествия

За ремонт дорог волонтера из Шахт поблагодарили и сказали, что могут наказать

Текст: Марина Бровкина (Шахты)
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(8570)
Вот уже пять лет в городе Шахты Ростовской области местный житель Александр Титов по собственной инициативе ремонтирует дороги. Только за последний месяц он "залатал" почти три десятка ям и после этого решил отправить в городскую Думу "отчет" от проделанной работе. А в ответ получил письмо, в котором его сдержанно поблагодарили и проинформировали, что за такую самодеятельность ему... могут выписать штраф.
Только за последний месяц Александр Титов "залатал" в Шахтах три десятка дорожных ям. Фото: Фото из архива Александра Титова Только за последний месяц Александр Титов "залатал" в Шахтах три десятка дорожных ям. Фото: Фото из архива Александра Титова
Только за последний месяц Александр Титов "залатал" в Шахтах три десятка дорожных ям. Фото: Фото из архива Александра Титова

Александр Титов по образованию агроном, а сейчас находится на пенсии. Несколько лет назад по дороге на дачу он обратил внимание, что один из поворотов дороги усеян стеклами автомобильных фар, а еще в дорожном полотне красовалась яма. Чтобы объехать ее, водителям приходилось выскакивать на встречную полосу.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Жаловаться никуда не стал, привез битый кирпич и подремонтировал ямы сам. И с тех пор стал Титов работать в качестве "дорожного волонтера". Технология простая - в дело идут старые куски асфальта. Александр укладывает их в выбоины, щели засыпает асфальтовой крошкой и щебнем. Южная жара сплавляет все в единый конгломерат, а автомобили укатывают его так, что это место выглядит заасфальтированным.

Каждую яму Титов замеряет с линейкой и фотографирует. Таким образом ему удалось отремонтировать пять улиц в городе и немало дорог за его пределами. Информацию о проделанной за последний месяц работе с фотографиями всех ям он и послал в городскую Думу. А в ответ получил письмо, в котором председатель городской Думы Андрей Горцевской поблагодарил его за неравнодушие и внимание. Ну а за этим последовали слова о том, что строительство и реконструкцию полотна можно делать лишь после специального разрешения. А еще волонтеру указали на статью 12.33 Кодекса об административных правонарушениях. Получалось, что его даже можно оштрафовать. Статья гласит: "Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия, влечет наложение административного штрафа". От пяти до десяти тысяч рублей.

- Правила дорожного движения я соблюдал очень строго и, конечно же, следил за безопасностью, - говорит Александр. - В законе сказано "умышленное создание помех", но я их вообще не создавал! Выбирал время, когда транспорта рядом не было, работал только на пустых дорогах. Покрытие не повреждал, никакого разрушения с моей стороны не было. Наоборот, я же его только ремонтировал.

Жителей Шахт столь неуклюжее обращение с волонтером немало возмутило. Титова в городе знают многие, и водители не раз благодарили его за то, что он в свободное время за свои деньги приводит дороги в порядок.

Как следствие, Андрей Горцевской поспешил заявить, что наказывать Титова не собираются и работать ему тоже не запрещено. Дорожного волонтера призвали сигнализировать о том, где требуется ремонт, и контролировать соблюдение сроков его исполнения. Вот только иногда навести порядок самому проще и быстрее, чем дожидаться реакции властей. Год назад Титов уже сообщал о том, что в одном из районов города "красуется" старая бетонная опора. Если она упадет, то может немало навредить как транспорту, так и людям. Новую опору установили, подвели к ней провода, но старая как стояла, так и стоит...

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